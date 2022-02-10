https://tr.sputniknews.com/20220210/kur-korumali-tl-mevduat-verileri-periyodik-olarak-aciklanacak-1053687351.html

Kur Korumalı TL Mevduat verileri periyodik olarak açıklanacak

Kur Korumalı TL Mevduat verileri periyodik olarak açıklanacak

BDDK, “Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları”na ilişkin büyüklükleri periyodik yayınlarında açıklamaya başlayacak. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T08:46+0300

2022-02-10T08:46+0300

2022-02-10T09:20+0300

ekonomi

bddk

kur korumalı tl mevduat

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BDDK tarafından yapılan açıklamada, ilgili tebliğ hükümleri uyarınca uygulanmasına başlanan kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin büyüklüklerin kurumun periyodik yayınlarında 14 Şubat'tan itibaren paylaşılacağı belirtildi.Açıklamada, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının 24 Aralık 2021'den bu yana izlediği seyre yönelik bir grafik de paylaşılırken, 7 Şubat itibarıyla hesaplardaki toplam tutarın 313 milyar liraya ulaştığı, bunun 171 milyar lirasının Hazine, 142 milyar lirasının ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekli hesaplarda bulunduğu bilgisi verildi.

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bddk, kur korumalı tl mevduat