https://tr.sputniknews.com/20220210/lavrov-moskovada-yunan-disisleri-bakani-dendias-ile-bir-araya-gelecek-1053712101.html

Lavrov, Moskova'da Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile bir araya gelecek

Lavrov, Moskova'da Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 18 Şubat’ta Moskova’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelecek. Taraflar Kıbrıs’ta çözüm, Doğu... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T16:57+0300

2022-02-10T16:57+0300

2022-02-10T17:00+0300

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dünya

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nikos dendias

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova basın toplantısında yaptığı açıklamada, “18 Şubat’ta Moskova’da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Yunanistan Dışişleri Bakanı arasında görüşme gerçekleştirilecek. Kendisi Rusya’ya iş ziyaretinde bulunacak” dedi.Zaharova’ya göre, taraflar görüşmede Soçi’de iki ülkenin liderleri arasında yapılan görüşmede varılan anlaşmaları ele alacak. Görüşmede öncelikle de ticaret-yatırım, enerji, ulaşım, turizm ve salgın döneminde vatandaşların güvenliğinin sağlanması konuları konuşulacak.Rusya’nın güvenlikle ilgili teklifleri üzerinde durularak uluslararası ve bölgesel gündemdeki meselelere değinilecek.Ele alınacak diğer konular arasında Kıbrıs’ta çözüm, Doğu Akdeniz, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Transkafkasya’daki durum ve çok taraflı formatlardaki işbirliği yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220112/lavrov-yunan-mevkidasi-ile-cenevredeki-guvenlik-garantilerini-gorustu-1052671596.html

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yunanistan, rusya, nikos dendias, sergey lavrov