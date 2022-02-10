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https://tr.sputniknews.com/20220210/lavrov-rusya-ingiltere-iliskileri-ancak-esit-diyalog-kurulmasi-halinde-istikrara-kavusabilir-1053702315.html
Lavrov: Rusya-İngiltere ilişkileri ancak eşit diyalog kurulması halinde istikrara kavuşabilir
Lavrov: Rusya-İngiltere ilişkileri ancak eşit diyalog kurulması halinde istikrara kavuşabilir
İngiliz mevkidaşı Liz Truss'la buluşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Londra arasındaki ilişkilerin ancak eşit diyalog kurulması durumunda... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T13:48+0300
2022-02-10T13:52+0300
sergey lavrov
dünya
ingiltere
liz truss
rusya
diyalog
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'daki durum nedeniyle Avrupa'da yaşanan gerilimi istişare etmek üzere Moskova'ya gitti.Truss'la görüşmesinin başında konuşan Lavrov, "İlişkilerin, ancak birbirimizin meşru çıkarlarının tanınmasına ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler aranmasına odaklanan diyalogla normalleştirilebileceğini düşünüyoruz" dedi.Lavrov, İngiliz bakanların ziyaretinin krizi aşma amacı taşıyorsa, Moskova'nın buna karşılıklılık esasına göre yanıt vereceğini kaydederek, "Zira son yıllarda en düşük düzeyde bulunan ilişkiler bizi memnun edemez" diye konuştu.Lavrov, Rusya ve İngiltere'nin ikili işbirliği mekanizmalarını yeniden devreye sokacağını umduğunu ekledi.Başbakan Johnson açık ve samimi diyalog vurgusu yapmıştıİngiltere Başbakanı Boris Johnson, önceki gün The Times gazetesi için yazdığı yazıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le geçen hafta yaptıkları telefon görüşmesinde İngiltere'nin Rusya'ya, faşizmi omuz omuza yenmelerinin daimi anısına saygı duyduğunu ve Rusya'nın endişelerinin açık ve samimi diyalogla giderilebileceğine inandığını söylediğini anımsatmıştı.Johnson, bu nedenle İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace'ın yakında Moskova'yı ziyaret edeceğine dikkat çekmişti.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/johnsondan-gozdagi-guneydogu-avrupaya-avci-ucaklari-ve-gemiler-gonderebiliriz-1053627877.html
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sergey lavrov, ingiltere, liz truss, rusya, diyalog

Lavrov: Rusya-İngiltere ilişkileri ancak eşit diyalog kurulması halinde istikrara kavuşabilir

13:48 10.02.2022 (güncellendi: 13:52 10.02.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girLiz Truss ve Sergey Lavrov
Liz Truss ve Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Sputnik
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İngiliz mevkidaşı Liz Truss'la buluşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Londra arasındaki ilişkilerin ancak eşit diyalog kurulması durumunda istikrara kavuşabileceğini belirtti.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'daki durum nedeniyle Avrupa'da yaşanan gerilimi istişare etmek üzere Moskova'ya gitti.
Truss'la görüşmesinin başında konuşan Lavrov, "İlişkilerin, ancak birbirimizin meşru çıkarlarının tanınmasına ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler aranmasına odaklanan diyalogla normalleştirilebileceğini düşünüyoruz" dedi.
Lavrov, İngiliz bakanların ziyaretinin krizi aşma amacı taşıyorsa, Moskova'nın buna karşılıklılık esasına göre yanıt vereceğini kaydederek, "Zira son yıllarda en düşük düzeyde bulunan ilişkiler bizi memnun edemez" diye konuştu.
Lavrov, Rusya ve İngiltere'nin ikili işbirliği mekanizmalarını yeniden devreye sokacağını umduğunu ekledi.

Başbakan Johnson açık ve samimi diyalog vurgusu yapmıştı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, önceki gün The Times gazetesi için yazdığı yazıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le geçen hafta yaptıkları telefon görüşmesinde İngiltere'nin Rusya'ya, faşizmi omuz omuza yenmelerinin daimi anısına saygı duyduğunu ve Rusya'nın endişelerinin açık ve samimi diyalogla giderilebileceğine inandığını söylediğini anımsatmıştı.
Johnson, bu nedenle İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace'ın yakında Moskova'yı ziyaret edeceğine dikkat çekmişti.
Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.
Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.
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