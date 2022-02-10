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https://tr.sputniknews.com/20220210/lc-waikiki-2inci-el-urun-satisina-basladi-1053714709.html
LC Waikiki 2'nci el ürün satışına başladı
LC Waikiki 2'nci el ürün satışına başladı
Türkiye'nin en büyük mağaza zincirlerinden LC Waikiki, online satış platformunda ikinci el ürün satışına başladı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T18:12+0300
2022-02-10T18:23+0300
lc waikiki
ikinci el
satış
ekonomi
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Türk hazır giyim markası LC Waikiki, internet üzerinden 2'inci el ürün satışı başlattı. LCW Home ile ev tekstili ve LCW Dream ile iç giyim alanında mağazalaşan firma giyim alanında online uygulamada 2'nci el ürün satışı yapmaya başladı.Yeni uygulamaya fiyatlar sebebiyle sosyal medyadan tepkiler yükseldi.
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lc waikiki, ikinci el, satış

LC Waikiki 2'nci el ürün satışına başladı

18:12 10.02.2022 (güncellendi: 18:23 10.02.2022)
© Fotoğraf : LC WaikikiLC Waikiki
LC Waikiki - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Fotoğraf : LC Waikiki
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Türkiye'nin en büyük mağaza zincirlerinden LC Waikiki, online satış platformunda ikinci el ürün satışına başladı.
Türk hazır giyim markası LC Waikiki, internet üzerinden 2'inci el ürün satışı başlattı.
LCW Home ile ev tekstili ve LCW Dream ile iç giyim alanında mağazalaşan firma giyim alanında online uygulamada 2'nci el ürün satışı yapmaya başladı.
Yeni uygulamaya fiyatlar sebebiyle sosyal medyadan tepkiler yükseldi.
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