Meclis Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu

"Anayasa değişikliği teklifi komisyona gelince 10 gün görüşüldü. Bir rapor hazırlandı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler bu rapor üzerinden yapıldı. 2016'da komisyon görüşmelerinde aksi görüş olmadı. 2 defa seçilme hakkını yeni sistem içinde getirdiği anlaşılmaktadır net bir şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu. Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma. Aradan 5 sene geçmiş, jeton yeni düşmüş. 5 sene önce konu net bir şekilde ortaya konulmuş. İki dönem kuralı sonrasında yapılan seçimler için."