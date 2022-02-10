https://tr.sputniknews.com/20220210/meric-erkan-adini-degistirdi-ya-nasil-boyle-bir-hayat-yasamisim-1053690321.html

Meriç Erkan adını değiştirdi: Ya nasıl böyle bir hayat yaşamışım?

Meriç Erkan adını değiştirdi: Ya nasıl böyle bir hayat yaşamışım?

Oyuncu Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olan ve katıldığı televizyon programlarıyla ünlenen Meriç Erkan, adını değiştirdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T10:18+0300

2022-02-10T10:18+0300

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yaşam

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oyuncu

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İsmini "Mahmut" olarak değiştiren Meriç Erkan, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Nasuh tövbesi" ettiğini söylerken, 'bambaşka bir hayata geçtiğini' ifade etti."Ya nasıl böyle bir hayat yaşamışım" diyen Erkan, "Kurban olduğum Allah'ım sözünden dönmez, o beni affetti" dedi."Mahmut Erkan" olarak doğmak ve öyle yaşamak istediğini dile getiren Erkan, "Pişman olacağı şeyleri yapmasın kimse, sonra çok üzülürler. Allah'tan böyle rahmetli bir Rabbimiz var" diye konuştu.Erkan, "Ben aynı adamım, aynı beden ama hayat insanı başka taraflara çekiyor. Daha önceki konseptim, şovmenlik vs., e tabii insan... Bu bir konsept değil, bu başka bir şey... Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma... Bir şeyin farkına varıyorsunuz ve bunu son nefes gelmeden yapıyorsunuz" diye konuştu. Erkan, "Rabbim diyor ki, 'Bir günahına tövbe edip onu bir daha tekrar etmeyeni ben affettim' ben de diyorum ki, O sözünden dönmez... Ama ben haylazlık yaparım, günahlarıma devam ederim, tövbemi bozarım, cezamı da hak ederim o zaman..." ifadelerini kullandı.'Evlenmek olabilir, İslam'a uygun zihniyeti ve kıyafeti olacak'Evlilik hakkındaki soruya da yanıt veren Erkan, "Evlenmek olabilir tabii, nasip kısmet... Tam böyle İslam'a uygun, şeriata uygun, İslam'a uygun zihniyeti ve kıyafeti olacak, yan yana durduğumuzda da hakikaten bu çift görünüşüyle de hareketle de Müslüman, topluma faydalı olacak... Nasibimiz varsa olur, olmazsa da ben aşkın büyüğünü yakalamışım zaten" ifadelerini kullandı.

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magazin, ahu tuğba, televizyon, yaşam, oyuncu