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Merkez Bankası rezervleri 114.7 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 114.7 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 4 Şubat haftasında 4 milyar 442 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolara yükseldi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T16:48+0300
2022-02-10T16:49+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
tcmb
rezerv
nakit rezerv
resmi rezerv varlıkları
döviz rezervi
altın rezervi
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 4 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 80 milyon dolar artışla 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Ocak'ta 71 milyar 636 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 442 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolardan 114 milyar 656 milyon dolara ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220210/merkez-bankasi-4-sirketin-faaliyet-izni-kapsamini-genisletti-1053692627.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb, rezerv, nakit rezerv, resmi rezerv varlıkları, döviz rezervi, altın rezervi

Merkez Bankası rezervleri 114.7 milyar dolar oldu

16:48 10.02.2022 (güncellendi: 16:49 10.02.2022)
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 4 Şubat haftasında 4 milyar 442 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolara yükseldi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 4 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 80 milyon dolar artışla 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Ocak'ta 71 milyar 636 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 442 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolardan 114 milyar 656 milyon dolara ulaştı.
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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