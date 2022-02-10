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Meteoroloji uyardı: Yoğun kar geliyor
Meteoroloji uyardı: Yoğun kar geliyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T09:36+0300
2022-02-10T09:36+0300
türkiye
kar
kar yağışı
uyarı
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Şubat Perşembe günü beklenen hava durumuna ilişkin yayınladığı rapora göre birçok kentte kar yağışı bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur beklenirken, Doğu Anadolu ve Erzurum çevreler için ise yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Öte yandan çığ tehlikesi olduğu da ifade edildi. Ayrıca 26 için ise alarm verildi. 10 kent için turuncu kodlu uyarı yapılırken, 16 kentte ise sarı kategoride uyarı yapıldı.Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Karaman çevreleri ve Konya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Doğu Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/meteoroloji-uyardi-hafta-boyunca-kar-ve-yagmur-etkili-olacak-1053548482.html
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kar, kar yağışı, uyarı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji uyardı: Yoğun kar geliyor

09:36 10.02.2022
© AAAnkara, kar yağışı
Ankara, kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgeleri ise kar yağışlı olacak. Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Şubat Perşembe günü beklenen hava durumuna ilişkin yayınladığı rapora göre birçok kentte kar yağışı bekleniyor.
Kıyı kesimlerde yağmur beklenirken, Doğu Anadolu ve Erzurum çevreler için ise yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Öte yandan çığ tehlikesi olduğu da ifade edildi. Ayrıca 26 için ise alarm verildi. 10 kent için turuncu kodlu uyarı yapılırken, 16 kentte ise sarı kategoride uyarı yapıldı.
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Karaman çevreleri ve Konya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Doğu Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
TÜRKİYE
Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca kar ve yağmur etkili olacak
7 Şubat, 10:22
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