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Meteoroloji'den yurdun bazı bölgeleri için çığ uyarısı
Meteoroloji'den yurdun bazı bölgeleri için çığ uyarısı
Yurdun bazı bölgelerinde gelecek bir haftalık dönemde çığ tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T15:25+0300
2022-02-10T15:25+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
çığ
uyarı
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Meteoroloji'den yapılan açıklamada geçen hafta ülkede gerçekleşen kar yağışlarının özellikle dağlık kesimlerde yüksek kar örtüsü oluşmasına neden olduğu belirtildi.Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 5 derece artması beklendiği için Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde, önümüzdeki bir haftalık periyotta çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.Yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmelerinin önem arz ettiği aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220130/meteorolojiden-cig-buzlanma-ve-don-uyarisi-1053274533.html
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meteoroloji genel müdürlüğü, çığ, uyarı

Meteoroloji'den yurdun bazı bölgeleri için çığ uyarısı

15:25 10.02.2022
© DHAErzurum'da çığ düştü, 2 kişi kar altında kaldı
Erzurum'da çığ düştü, 2 kişi kar altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© DHA
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Yurdun bazı bölgelerinde gelecek bir haftalık dönemde çığ tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada geçen hafta ülkede gerçekleşen kar yağışlarının özellikle dağlık kesimlerde yüksek kar örtüsü oluşmasına neden olduğu belirtildi.
Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 5 derece artması beklendiği için Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde, önümüzdeki bir haftalık periyotta çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.
Yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmelerinin önem arz ettiği aktarıldı.
don - kar - buzlanma - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
TÜRKİYE
Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı
30 Ocak, 09:25
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