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MHP'li Sancaklı tabut taşırken soyuldu
MHP'li Sancaklı tabut taşırken soyuldu
Eski futbolcu ve MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Saffet Sancaklı, eski Gatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze töreninde tabut taşıdığı sırada hırsızlar... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T09:36+0300
2022-02-10T09:36+0300
türkiye
mhp
saffet sancaklı
cenaze
hırsızlık
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Eski futbolcu ve MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Saffet Sancaklı eski Gatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze töreninde tabut taşıdığı sırada hırsızlar tarafından soyuldu. Olay geçtiğimiz haftalarda Şişli Teşvikiye Camii'de meydana geldi. Eski Galatasaray Spor Külubü Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze törenine katılan Saffet Sancaklı, kılınan namazın ardından tabut taşımak için kalabalığın içerisine karıştı.6 bin lirası çalındı Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre bir süre tabut taşıyan Sancaklı, arkasında bulunan bir kişi tarafından sürekli rahatsız edilmeye başladı. Vatandaşın tabut taşımak istediğini düşünen Sancaklı bir süre sonra cenaze merasiminden ayrılarak evine doğru hareket etti. Evde ceplerini kontrol eden Saffet Sancaklı, cebinde bulunan 6 bin liranın olmadığını fark edince hırsızlar tarafından soyulduğunu fark etti. Cenaze törenine ait görüntüleri inceleyen eski futbolcu arkasında bulunan şahsın sürekli kendisini taciz ettiğini fark edince cebinden parasını alan kişinin bu şahıs olduğunu düşünerek karakola başvurdu.Gölgeleme yapmışlarEmniyette ifade veren Sancaklı, olay günü Camii içerisinde merhumun cenazesini araca taşımak üzere tabuta gittiğini bu sırada çok kalabalık olduğunu ancak arkasında bulunan gri bereli bir şahsın kendisini sürekli ittirdiğini evine gittiğinde ise parasının olmadığını tespit edince hırsızın bu şahıs olabileceğini söyledi.Şikayet üzerine emniyet güçleri güvenlik kameralarından iki şahsın Sancaklı'ya yaklaştıklarını bir kişinin gölgeleme yaparken diğerinin eski futbolcunun cebinden para çaldığı tespit edildi.TutuklandılarKimliği belirlenen iki şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalanarak karakola getirildi. İfadeleri alınan şüpheliler Bayram D., ve Kartal D., olay günü cenazeye katıldıklarını herhangi bir hırsızlık eyleminde bulunmadıklarını beyan ettiler.İfadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
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mhp, saffet sancaklı, cenaze, hırsızlık

MHP'li Sancaklı tabut taşırken soyuldu

09:36 10.02.2022
© Twitter Eski futbolcu ve MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Saffet Sancaklı, eski Gatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze töreninde tabut taşıdığı sırada hırsızlar tarafından soyuldu.
Eski futbolcu ve MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Saffet Sancaklı, eski Gatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze töreninde tabut taşıdığı sırada hırsızlar tarafından soyuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Twitter
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Eski futbolcu ve MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Saffet Sancaklı, eski Gatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze töreninde tabut taşıdığı sırada hırsızlar tarafından soyuldu.
Eski futbolcu ve MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Saffet Sancaklı eski Gatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze töreninde tabut taşıdığı sırada hırsızlar tarafından soyuldu. Olay geçtiğimiz haftalarda Şişli Teşvikiye Camii'de meydana geldi. Eski Galatasaray Spor Külubü Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze törenine katılan Saffet Sancaklı, kılınan namazın ardından tabut taşımak için kalabalığın içerisine karıştı.

6 bin lirası çalındı

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre bir süre tabut taşıyan Sancaklı, arkasında bulunan bir kişi tarafından sürekli rahatsız edilmeye başladı. Vatandaşın tabut taşımak istediğini düşünen Sancaklı bir süre sonra cenaze merasiminden ayrılarak evine doğru hareket etti. Evde ceplerini kontrol eden Saffet Sancaklı, cebinde bulunan 6 bin liranın olmadığını fark edince hırsızlar tarafından soyulduğunu fark etti. Cenaze törenine ait görüntüleri inceleyen eski futbolcu arkasında bulunan şahsın sürekli kendisini taciz ettiğini fark edince cebinden parasını alan kişinin bu şahıs olduğunu düşünerek karakola başvurdu.

Gölgeleme yapmışlar

Emniyette ifade veren Sancaklı, olay günü Camii içerisinde merhumun cenazesini araca taşımak üzere tabuta gittiğini bu sırada çok kalabalık olduğunu ancak arkasında bulunan gri bereli bir şahsın kendisini sürekli ittirdiğini evine gittiğinde ise parasının olmadığını tespit edince hırsızın bu şahıs olabileceğini söyledi.
Şikayet üzerine emniyet güçleri güvenlik kameralarından iki şahsın Sancaklı'ya yaklaştıklarını bir kişinin gölgeleme yaparken diğerinin eski futbolcunun cebinden para çaldığı tespit edildi.

Tutuklandılar

Kimliği belirlenen iki şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalanarak karakola getirildi. İfadeleri alınan şüpheliler Bayram D., ve Kartal D., olay günü cenazeye katıldıklarını herhangi bir hırsızlık eyleminde bulunmadıklarını beyan ettiler.
İfadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
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