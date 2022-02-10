Modernize edilen Su-30SM2 avcı uçağı TİHA’ları idare edebilecek

İzvestiya gazetesinin Rusya Savunma Bakanlığı’ndan kaynakların açıklamasına dayandırdığı haberde, “Su-30SM2 deniz avcı uçakları, dronlarla bilgi alışverişi yapabilecek ve hatta onları idare edebilecek. Bu sayede uçaklar, düşmanı yüzlerce ve hatta binlerce kilometre mesafeden tespit edecek ve ona saldıracak” ifadesine yer verildi.Haberde, Su-30SM2 uçağı için, S-70 Ohotnik dahil büyük TİHA’ları idare etme fırsatını verecek iletişim sisteminin geliştirildiği belirtildi.Daha önce Rusya Deniz Kuvvetleri’nin uçak filosuna 4 adet modernize edilen Su-30SM2 avcı uçağının teslim edildiği bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, üreticiye 21 avcı uçağının sipariş edildiğini dile getirmişti.
Rusya’nın modernize edilen avcı uçağı Su-30SM2’nin, S-70 Ohotnik dahil taarruzi insansız hava araçları (TİHA) ile birlikte hareket etme fırsatını alacağı belirtildi.
İzvestiya gazetesinin Rusya Savunma Bakanlığı’ndan kaynakların açıklamasına dayandırdığı haberde, “Su-30SM2 deniz avcı uçakları, dronlarla bilgi alışverişi yapabilecek ve hatta onları idare edebilecek. Bu sayede uçaklar, düşmanı yüzlerce ve hatta binlerce kilometre mesafeden tespit edecek ve ona saldıracak” ifadesine yer verildi.
Haberde, Su-30SM2 uçağı için, S-70 Ohotnik dahil büyük TİHA’ları idare etme fırsatını verecek iletişim sisteminin geliştirildiği belirtildi.
Daha önce Rusya Deniz Kuvvetleri’nin uçak filosuna 4 adet modernize edilen Su-30SM2 avcı uçağının teslim edildiği bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, üreticiye 21 avcı uçağının sipariş edildiğini dile getirmişti.