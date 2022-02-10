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https://tr.sputniknews.com/20220210/msb-1-ocaktan-itibaren-316-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1053701834.html
MSB: 1 Ocak'tan itibaren 316 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 1 Ocak'tan itibaren 316 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 2022 yılında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T13:37+0300
2022-02-10T13:37+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar
terörle mücadele
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "1 Ocak’tan itibaren 5’i büyük, 13’ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edilmiş ve 316 terörist, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 584 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2022’de İran sınırında 2 bin 831 şahıs engellenmiştir. Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 296 şahıs yakalanmıştır. Yunanistan, 2022 yılında askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri Statüdeki Adalara yönelik 229 ihlal gerçekleştirmiştir" dendi.
https://tr.sputniknews.com/20220209/msb-turkiyeye-girmeye-calisan-pkkypg-mensubu-sinirda-yakalandi-1053670856.html
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milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar, terörle mücadele

MSB: 1 Ocak'tan itibaren 316 terörist etkisiz hale getirildi

13:37 10.02.2022
© Fotoğraf : Twitter/MSBTSK, hudut birlikleri-sınır birlikleri
TSK, hudut birlikleri-sınır birlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Fotoğraf : Twitter/MSB
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Milli Savunma Bakanlığı, 2022 yılında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen 18 operasyonda 316 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "1 Ocak’tan itibaren 5’i büyük, 13’ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edilmiş ve 316 terörist, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 584 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2022’de İran sınırında 2 bin 831 şahıs engellenmiştir. Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 296 şahıs yakalanmıştır. Yunanistan, 2022 yılında askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri Statüdeki Adalara yönelik 229 ihlal gerçekleştirmiştir" dendi.
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