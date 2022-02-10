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https://tr.sputniknews.com/20220210/nevsehir-aksaray-kara-yolu-kar-nedeniyle-ulasima-kapandi-1053695655.html
Nevşehir-Aksaray kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Nevşehir-Aksaray kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Nevşehir-Aksaray kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T11:58+0300
2022-02-10T11:58+0300
yaşam
nevşehir
konya
kar
ulaşım
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Polis ekipleri, Terminal Kavşağı'nda araçları durdurarak geçişlerine izin vermedi. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.Karayolları 67. Şube Şefliği ekipleri, kara yolunda temizlik ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.Kamyon şoförü Mehmet Özdemir, araçlarını park ettiklerini ve yolun açılmasını beklediklerini söyledi.Tır şoförü Sedat Dölek de bir süredir özlemle beklenen, son haftalarda etkisini gösteren kar yağışının sevindirici olduğunu belirterek, "Kar berekettir. Bugün çilesini çekeceğiz ama yazın sefasını süreceğiz. Antalya'ya yük götürüyordum, yol açılıncaya kadar bekleyeceğiz." dedi.Yetkililer, tipinin etkisinin azalmasının ardından yolun araç trafiğine açılacağını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220210/konyada-yollarda-mahsur-kalan-265-kisi-kurtarildi-1053694492.html
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nevşehir, konya, kar, ulaşım

Nevşehir-Aksaray kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

11:58 10.02.2022
© AANevşehir
Nevşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Nevşehir-Aksaray kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Polis ekipleri, Terminal Kavşağı'nda araçları durdurarak geçişlerine izin vermedi. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Karayolları 67. Şube Şefliği ekipleri, kara yolunda temizlik ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
Kamyon şoförü Mehmet Özdemir, araçlarını park ettiklerini ve yolun açılmasını beklediklerini söyledi.
Tır şoförü Sedat Dölek de bir süredir özlemle beklenen, son haftalarda etkisini gösteren kar yağışının sevindirici olduğunu belirterek, "Kar berekettir. Bugün çilesini çekeceğiz ama yazın sefasını süreceğiz. Antalya'ya yük götürüyordum, yol açılıncaya kadar bekleyeceğiz." dedi.
Yetkililer, tipinin etkisinin azalmasının ardından yolun araç trafiğine açılacağını kaydetti.
Konya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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