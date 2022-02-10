https://tr.sputniknews.com/20220210/nevsehir-aksaray-kara-yolu-kar-nedeniyle-ulasima-kapandi-1053695655.html

Nevşehir-Aksaray kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Nevşehir-Aksaray kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Nevşehir-Aksaray kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T11:58+0300

2022-02-10T11:58+0300

2022-02-10T11:58+0300

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Polis ekipleri, Terminal Kavşağı'nda araçları durdurarak geçişlerine izin vermedi. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.Karayolları 67. Şube Şefliği ekipleri, kara yolunda temizlik ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.Kamyon şoförü Mehmet Özdemir, araçlarını park ettiklerini ve yolun açılmasını beklediklerini söyledi.Tır şoförü Sedat Dölek de bir süredir özlemle beklenen, son haftalarda etkisini gösteren kar yağışının sevindirici olduğunu belirterek, "Kar berekettir. Bugün çilesini çekeceğiz ama yazın sefasını süreceğiz. Antalya'ya yük götürüyordum, yol açılıncaya kadar bekleyeceğiz." dedi.Yetkililer, tipinin etkisinin azalmasının ardından yolun araç trafiğine açılacağını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220210/konyada-yollarda-mahsur-kalan-265-kisi-kurtarildi-1053694492.html

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