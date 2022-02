Obi-Wan Kenobi dizisinin yayın tarihi belli oldu

https://tr.sputniknews.com/20220210/obi-wan-kenobi-dizisinin-yayin-tarihi-belli-oldu-1053702971.html

Star Wars serisinin sevilen karakterlerinden ‘Obi-Wan Kenobi’yi konu alan 'Disney+' yapımı dizi 25 Mayıs’ta hayranlarıyla buluşacak. Tarihin netleşmesiyle... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

Disney Plus yapımı ‘Obi-Wan Kenobi’ dizisinin yayın tarihini belli oldu. Disney CEO'su Bob Chapek, çarşamba günü şirketin kazanç çağrısında yaptığı açıklamada, Ewan McGregor liderliğindeki canlı aksiyon ‘Star Wars’ serisinin 25 Mayıs'ta Disney'in sahip olduğu yayın hizmetinde başlayacağını duyurdu. 25 Mayıs aynı zamanda ‘Star Wars: A New Hope’un vizyona girmesinin 45. yıl dönümü.Beyazperde’nin aktardığına göre, ‘Obi-Wan Kenobi’, Jedi Ustası Obi-Wan Kenobi'nin en büyük yenilgisiyle, en iyi arkadaşı ve Jedi çırağı Anakin Skywalker'ın çöküşü ve yozlaşmasıyla karşılaştığı ‘Star Wars: Revenge of the Sith’in dramatik olaylarından 10 yıl sonrasında geçiyor. Kötü Sith Lordu Darth Vader'ın karanlık tarafa geçişinden kısa bir süre sonra yaşananlar konu edinecek.McGregor, Anakin'i canlandıran Hayden Christensen ile birlikte Obi-Wan rolünü yeniden canlandırıyor. Dizide ayrıca, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell ve Benny Safdie de yer alıyor. Dizinin yürütücü yapımcılığını Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor ve Joby Harold üstleniyor.Merakla beklenen Obi-Wan Kenobi tarihinin açıklanması, Disney Plus'ın 2021'i dünya çapında 129.8 milyon ödeme yapan müşteriyle ve 1 Ocak 2022'de sona eren çeyrek için 11.8 milyon kazançla sona erdiğini duyurmasının üzerine geldi. Bu sayı beklentilerin ötesine geçti. Genel olarak, The Walt Disney Company, şirketin 2022 mali yılının ilk çeyreği olan dönem için 21.82 milyar dolar gelir ve 1.06 dolarlık düzeltilmiş hisse başına kazanç bildirdi.

