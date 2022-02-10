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https://tr.sputniknews.com/20220210/osman-kavalanin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi--1053698581.html
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T12:37+0300
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osman kavala
türkiye
gezi parkı
çarşı davası
tutukluluk
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İş insanı Osman Kavala için bugün rutin tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi. 1 Kasım 2017'den bu yana tutuklu bulunan Osman Kavala'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada en son 17 Ocak'ta duruşma yapılmış, mahkeme heyeti oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.Avukatlar tarafından bu karara yapılan itirazı ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi reddetmişti. Kavala'nın bir sonraki duruşması 21 Şubat'ta yapılacak.
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osman kavala, gezi parkı, çarşı davası, tutukluluk

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

12:37 10.02.2022 (güncellendi: 12:44 10.02.2022)
© Fotoğraf : TwitterOsman Kavala
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi
İş insanı Osman Kavala için bugün rutin tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
1 Kasım 2017'den bu yana tutuklu bulunan Osman Kavala'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada en son 17 Ocak'ta duruşma yapılmış, mahkeme heyeti oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.
Avukatlar tarafından bu karara yapılan itirazı ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi reddetmişti. Kavala'nın bir sonraki duruşması 21 Şubat'ta yapılacak.
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