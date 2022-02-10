https://tr.sputniknews.com/20220210/otel-odasinda-olu-bulunan-abdli-komedyenin-olum-nedeni-belli-oldu-1053690989.html

Otel odasında ölü bulunan ABD'li komedyen Saget'in ölüm nedeni belli oldu

Otel odasında ölü bulunan ABD'li komedyen Saget'in ölüm nedeni belli oldu

Geçtiğimiz ay otel odasında ölü bulunan ABD'li komedyen Bob Saget'in kafa travması nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T10:31+0300

2022-02-10T10:31+0300

2022-02-10T10:36+0300

yaşam

abd

bob saget

komedyen

şüpheli ölüm

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Ünlü komedyenin ailesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay Florida'nın Orlando şehrindeki bir otelde ölü bulunan Bob Saget'in kafa travması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Saget ailesi, hayranlarından gelen destek mesajlarının böylesi bir süreçte büyük bir destek sağladığını belirterek, "Sonsuza kadar minnettarız. Hep birlikte yas tutmaya devam ederken, Bob'un bu dünyaya getirdiği sevgi ve kahkahaları hatırlamanızı ve onun hepimize öğrettiği dersleri aklınızda tutmanızı istiyoruz: Herkese nazik olun, sevdiğiniz insanlara onları sevdiğinizi hissettirin, zorlu zamanları kahkahalar ve kucaklaşmalarla karşılayın" ifadelerini kullandı.The Fuller House dizisinin 65 yaşındaki oyuncusu Saget, öldüğü tarihte bir komedi turnesinde bulunuyordu. Saget'in aralık ayında koronavirüse yakalandığını söylediği iddia edilmişti. Eşi Kelly Rizzo ise Good Morning America'ya verdiği bir demeçte, eşinin ölümünden önce iyi bir sağlığa sahip olduğunu ve aralık ayında koronavirüs geçirmesinin 'ciddi bir durum olmadığını' ifade etmişti. Florida'da yapılan otopsi sonuçlarında, Saget'in öldüğünde herhangi bir uyuşturucu etkisinde olmadığı kaydedilmişti. Orange County Şerif Ofisi, 'düzenli' otel odasında hiçbir suç unsuru bulunmadığını belirten bir ölüm soruşturması raporu yayınlamıştı. Rapora göre pazar günü Ritz-Carlton otelinden çıkış yapması beklenen Saget'e ailesi ulaşamamış, ardından otel güvenliğiyle irtibata geçmişlerdi.Ailenin açıklamasında, "Artık yetkililerin soruşturmasından nihai sonuçlara ulaştığımıza göre, Bob'un hayranlarının bu sonuçları doğrudan bizden duymasının uygun olduğunu düşündük" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220110/oyuncu-bob-saget-65-yasinda-hayatini-kaybetti-1052563006.html

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abd, bob saget, komedyen, şüpheli ölüm