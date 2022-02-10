https://tr.sputniknews.com/20220210/oyuncu-bahadir-unlu-islettigi-kafede-musteriye-bicakla-saldirdi-1053687057.html

Oyuncu Bahadır Ünlü işlettiği kafede müşteriye bıçakla saldırdı

Oyuncu Bahadır Ünlü işlettiği kafede müşteriye bıçakla saldırdı

Oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeye gelen müşterilere bıçakla saldırdı, ardından o anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan görüntüleri... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T08:21+0300

2022-02-10T08:21+0300

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yaşam

oyuncu

restoran

saldırı

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20 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Kafeye gelen müşteriler ile eşi arasında yaşanan tartışma sonrası Ünlü eline bir bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü. Ünlü, bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Müşteri şikayetçi olmadı.Günaydın'ın haberine göre, Ünlü o anların kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.Daha önce de tehdit etmiştiÜnlü, geçen mayıs ayında da yemeği beğenmeyerek restorandan ayrılmak isteyen müşteri sosyal medya hesabından "Dükkan benim karımın dükkanıdır. Orası benim namusum. Senin başına öyle bela getiririm ki..." diyerek tehdit etmişti. Ünlü hakkında dava açılmıştı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oyuncu, restoran, saldırı