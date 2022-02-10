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Oyuncu Bahadır Ünlü işlettiği kafede müşteriye bıçakla saldırdı
Oyuncu Bahadır Ünlü işlettiği kafede müşteriye bıçakla saldırdı
Oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeye gelen müşterilere bıçakla saldırdı, ardından o anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan görüntüleri... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T08:21+0300
2022-02-10T08:24+0300
yaşam
oyuncu
restoran
saldırı
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20 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Kafeye gelen müşteriler ile eşi arasında yaşanan tartışma sonrası Ünlü eline bir bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü. Ünlü, bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Müşteri şikayetçi olmadı.Günaydın'ın haberine göre, Ünlü o anların kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.Daha önce de tehdit etmiştiÜnlü, geçen mayıs ayında da yemeği beğenmeyerek restorandan ayrılmak isteyen müşteri sosyal medya hesabından "Dükkan benim karımın dükkanıdır. Orası benim namusum. Senin başına öyle bela getiririm ki..." diyerek tehdit etmişti. Ünlü hakkında dava açılmıştı.
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oyuncu, restoran, saldırı

Oyuncu Bahadır Ünlü işlettiği kafede müşteriye bıçakla saldırdı

08:21 10.02.2022 (güncellendi: 08:24 10.02.2022)
© Twitter Bahadır Ünlü
Bahadır Ünlü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Twitter
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Oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeye gelen müşterilere bıçakla saldırdı, ardından o anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan görüntüleri gören polis, oyuncuyu gözaltına aldı.
20 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Kafeye gelen müşteriler ile eşi arasında yaşanan tartışma sonrası Ünlü eline bir bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü. Ünlü, bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Müşteri şikayetçi olmadı.
Günaydın'ın haberine göre, Ünlü o anların kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Daha önce de tehdit etmişti

Ünlü, geçen mayıs ayında da yemeği beğenmeyerek restorandan ayrılmak isteyen müşteri sosyal medya hesabından "Dükkan benim karımın dükkanıdır. Orası benim namusum. Senin başına öyle bela getiririm ki..." diyerek tehdit etmişti. Ünlü hakkında dava açılmıştı.
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