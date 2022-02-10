Prof. Dr. Oğuztürk: Bir ayda 2 kez Omicron'a yakalananlar var

"Virüs aynı virüs; ama gen dizilimindeki bazı değişiklikler virüsün temel anlamda şikayetleri bulunsa dahi bazı farklılıklara yol açtı. Sıklık anlamında acile başvuran hastalarda klinik deneyimime göre öncelikli olarak hapşırma, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve boğazda kaşıntı ile ses değişikliği gibi karışık bir durum söz konusu. Bu durum diğerlerinden biraz farklılık arz ediyor. Ses değişikliğinin ise Omicron varyantında ciddi anlamda karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bu da Covid belirtisi olabiliyor. Omicron varyantında spike proteini başta olmak üzere eski varyantlara göre değişikliler oldu gen sekansında. Bu anlamda bu varyantın da hastalık oluşturma süreci ve şikayetleri devam etme sürecinde bir miktar değişiklik oldu. Hızlı yayılıyor ve hastalık Delta varyantında olduğu gibi uzun sürmüyor. Siz Omicron virüsünü kaptıktan en fazla 3 gün içinde ortalama anlamda şikayet ve belirtiler başlıyor ve bu şikayetler kabaca 5 gün sürüyor. Delta varyantında bu süre 2-3 haftaya kadar uzuyordu."