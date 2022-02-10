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Prof. Dr. Müftüoğlu: Omicron da yakaladığı yaşlıları pek affetmiyor maalesef
Prof. Dr. Müftüoğlu: Omicron da yakaladığı yaşlıları pek affetmiyor maalesef
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek ve diğerlerine kıyasla daha hafif geçtiği tahmin edilen varyantı Omicron konusunda... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T09:47+0300
2022-02-10T09:48+0300
koronavirüs
omicron
hastane
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
aşı
salgın
pandemi
osman müftüoğlu
hürriyet
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Müftüoğlu, vaka sayılarının çok olmasına rağmen hastaneye yatışın beklenenden düşük olmasının, 'hastalığın önceki varyantlar kadar ağır seyretmediği' çıkarımını doğruladığını söyledi.Hürriyet yazarı, yazısında şu ifadeleri kullandı:"Ama bu durumda bile bizim üzerinde hassasiyetle durmamız gereken önemli hem de çok önemli, mühim bir ayrıntı var. O ayrıntı şu: 'Önceki varyantlarda olduğu gibi Omicron da yakaladığı bağışıklığı yetersiz yaşlıları maalesef pek affetmiyor.'Özellikle kronik hastalığı ve/veya çoklu organ yetmezliği olan yaşlılarda 'hastanelik olma riski' Omicron varyantında da oldukça yüksek. ABD’de yapılan yeni bir araştırmada da bu bilgi net ve açık olarak doğrulandı: Kovid-19 aşısını yaptırmayan 65 yaş ve üzeri grubun aşılarını tamamlamış, hatırlatma dozlarını yaptırmış yaşıtlarına oranla hastaneye kaldırılma risklerinin '49 kat daha fazla' olduğu belirlendi."
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omicron, hastane, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, aşı, salgın, pandemi, osman müftüoğlu, hürriyet, hürriyet gazetesi

Prof. Dr. Müftüoğlu: Omicron da yakaladığı yaşlıları pek affetmiyor maalesef

09:47 10.02.2022 (güncellendi: 09:48 10.02.2022)
© AATürkiye, yaşlı, koronavirüs, maske
Türkiye, yaşlı, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek ve diğerlerine kıyasla daha hafif geçtiği tahmin edilen varyantı Omicron konusunda yaşlılara uyarıda bulundu.
Müftüoğlu, vaka sayılarının çok olmasına rağmen hastaneye yatışın beklenenden düşük olmasının, 'hastalığın önceki varyantlar kadar ağır seyretmediği' çıkarımını doğruladığını söyledi.
Hürriyet yazarı, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Ama bu durumda bile bizim üzerinde hassasiyetle durmamız gereken önemli hem de çok önemli, mühim bir ayrıntı var. O ayrıntı şu: 'Önceki varyantlarda olduğu gibi Omicron da yakaladığı bağışıklığı yetersiz yaşlıları maalesef pek affetmiyor.'
Özellikle kronik hastalığı ve/veya çoklu organ yetmezliği olan yaşlılarda 'hastanelik olma riski' Omicron varyantında da oldukça yüksek. ABD’de yapılan yeni bir araştırmada da bu bilgi net ve açık olarak doğrulandı: Kovid-19 aşısını yaptırmayan 65 yaş ve üzeri grubun aşılarını tamamlamış, hatırlatma dozlarını yaptırmış yaşıtlarına oranla hastaneye kaldırılma risklerinin '49 kat daha fazla' olduğu belirlendi."
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