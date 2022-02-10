https://tr.sputniknews.com/20220210/prof-muftuoglu-omicron-da-yakaladigi-yaslilari-pek-affetmiyor-maalesef-1053689458.html

Prof. Dr. Müftüoğlu: Omicron da yakaladığı yaşlıları pek affetmiyor maalesef

Prof. Dr. Müftüoğlu: Omicron da yakaladığı yaşlıları pek affetmiyor maalesef

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek ve diğerlerine kıyasla daha hafif geçtiği tahmin edilen varyantı Omicron konusunda... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T09:47+0300

2022-02-10T09:47+0300

2022-02-10T09:48+0300

koronavirüs

omicron

hastane

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

aşı

salgın

pandemi

osman müftüoğlu

hürriyet

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Müftüoğlu, vaka sayılarının çok olmasına rağmen hastaneye yatışın beklenenden düşük olmasının, 'hastalığın önceki varyantlar kadar ağır seyretmediği' çıkarımını doğruladığını söyledi.Hürriyet yazarı, yazısında şu ifadeleri kullandı:"Ama bu durumda bile bizim üzerinde hassasiyetle durmamız gereken önemli hem de çok önemli, mühim bir ayrıntı var. O ayrıntı şu: 'Önceki varyantlarda olduğu gibi Omicron da yakaladığı bağışıklığı yetersiz yaşlıları maalesef pek affetmiyor.'Özellikle kronik hastalığı ve/veya çoklu organ yetmezliği olan yaşlılarda 'hastanelik olma riski' Omicron varyantında da oldukça yüksek. ABD’de yapılan yeni bir araştırmada da bu bilgi net ve açık olarak doğrulandı: Kovid-19 aşısını yaptırmayan 65 yaş ve üzeri grubun aşılarını tamamlamış, hatırlatma dozlarını yaptırmış yaşıtlarına oranla hastaneye kaldırılma risklerinin '49 kat daha fazla' olduğu belirlendi."

https://tr.sputniknews.com/20220204/bilim-kurulu-uyesi-gizli-omicron-ile-ilgili-bilinenleri-anlatti--1053485605.html

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omicron, hastane, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, aşı, salgın, pandemi, osman müftüoğlu, hürriyet, hürriyet gazetesi