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PSG'nin yıldızı Neymar, suç örgütü tarafından dolandırıldı
PSG'nin yıldızı Neymar, suç örgütü tarafından dolandırıldı
Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, Brezilya merkezli bir suç örgütü tarafından dolandırıldı. Yıldız futbolcunun banka hesabından kendisine para... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T18:40+0300
2022-02-10T18:40+0300
spor
neymar
psg
paris saint-germain (psg)
dolandırıcılık
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Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, bir çevrimiçi bankacılık dolandırıcılığı kurbanı oldu.Brezilya polisi, banka havaleleri yoluyla ünlü isimleri hedef alan 20 yaşındaki bir kişiyi Sao Paulo kentinde gözaltına alındı.Polis, Neymar'ın babası tarafından yönetilen hesaptan farklı küçük miktarlarla toplam 30 bin Sterlin çalındığını açıkladı.Sao Paulo Polis Şefi Fabio Pinheiro Lopes yaptığı açıklamada, "Şüpheli satın alma gücü yüksek ünlü kişilerin hesaplarından küçük miktarlarda para çalmaya başladı ve kurbanlar bu işlemi hiç farkına varmadı. Hesaplardan para çekme işlemini birini bin 400 sterlin, diğerini 2 bin 800 Sterlin şeklinde yaptı." ifadelerini kullandı.Diğer olayların dışında Neymar'ın davasında parayı transfer eden kişi bir banka çalışanıydı. Banka çalınan parayı geri iade etti.PSG'de yılda yaklaşık 26 milyon Sterlin kazanan Neymar, henüz resmi bir açıklama yapmadı.
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neymar, psg, paris saint-germain (psg), dolandırıcılık

PSG'nin yıldızı Neymar, suç örgütü tarafından dolandırıldı

18:40 10.02.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAUNeymar
Neymar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
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Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, Brezilya merkezli bir suç örgütü tarafından dolandırıldı. Yıldız futbolcunun banka hesabından kendisine para transfer eden 20 yaşındaki bir kişi tutuklandı. Banka ise, Neymar'a çalınan parasını geri ödedi.
Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, bir çevrimiçi bankacılık dolandırıcılığı kurbanı oldu.
Brezilya polisi, banka havaleleri yoluyla ünlü isimleri hedef alan 20 yaşındaki bir kişiyi Sao Paulo kentinde gözaltına alındı.
Polis, Neymar'ın babası tarafından yönetilen hesaptan farklı küçük miktarlarla toplam 30 bin Sterlin çalındığını açıkladı.
Sao Paulo Polis Şefi Fabio Pinheiro Lopes yaptığı açıklamada, "Şüpheli satın alma gücü yüksek ünlü kişilerin hesaplarından küçük miktarlarda para çalmaya başladı ve kurbanlar bu işlemi hiç farkına varmadı. Hesaplardan para çekme işlemini birini bin 400 sterlin, diğerini 2 bin 800 Sterlin şeklinde yaptı." ifadelerini kullandı.
Diğer olayların dışında Neymar'ın davasında parayı transfer eden kişi bir banka çalışanıydı. Banka çalınan parayı geri iade etti.
PSG'de yılda yaklaşık 26 milyon Sterlin kazanan Neymar, henüz resmi bir açıklama yapmadı.
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