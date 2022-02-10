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Putin’den Diplomasi Çalışanları Günü mesajı: ABD ve NATO’dan güvenlik garantileri alınmalı
Putin’den Diplomasi Çalışanları Günü mesajı: ABD ve NATO’dan güvenlik garantileri alınmalı
Kremlin’e göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Diplomasi Çalışanları Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, ABD ve NATO’dan Rusya’nın güvenliğine yönelik... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T10:53+0300
2022-02-10T10:53+0300
dünya
rusya
vladimir putin
nato
abd
güvenlik
rusya diplomasi çalışanları günü
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Diplomasi Çalışanları Günü ile ilgili tebrik mesajında Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın vatana hizmet ve uluslararası arenada onun çıkarlarını korumak konusunda şanlı bir tarihe sahip olduğunu, günümüzdeki Rus diplomatların da görevlerini layığıyla yerine getirdiğini belirtti.Diplomatların çabaları sayesinde Rusya’nın tüm kıtalardaki partnerleriyle ortak fayda sağlayan ilişkilerin geliştirildiğini kaydeden Putin’e göre diplomasi, vatandaşların haklarının savunmasına yardımcı olurken, bölgesel çatışmalar ve krizlerin çözümüne katkıda bulunuyor, ayrıca ülkenin kalkınması için uygun dış koşulların oluşmasında önemli rol oynuyor.Putin, “Dünyadaki durum giderek daha çalkantılı ve gergin hale geliyor. Bu durum öncelikle de ABD ve NATO’daki müttefiklerinden ülkemizin güvenliğine yönelik kapsamlı garantilerin alınması suretiyle, stratejik istikrarın ağlanması, tehdit ve tehlikelerle mücadele yönünde daha ısrarcı çabalar güdülmesini gerektiriyor” ifadelerini kullandı.Putin ayrıca adil ve istikrarlı çok kutuplu dünya düzeninin inşa edilmesi için uluslararası hukukun üstünlüğü ve BM’nin koordine edici rolüne dikkat çekti.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın özveriyle çalışmaya ve Rusya’nın dünyadaki konumunun güçlendirilmesi için mümkün olan her şeyi yapacağına emin olduğunu belirten Rus lider, diplomatlara görevlerinde başarılar diledi.
https://tr.sputniknews.com/20211218/rusya-disisleri-nato-moskovanin-onerdigi-guvenlik-garantilerini-reddedemez-1051900208.html
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rusya, vladimir putin, nato, abd, güvenlik, rusya diplomasi çalışanları günü

Putin’den Diplomasi Çalışanları Günü mesajı: ABD ve NATO’dan güvenlik garantileri alınmalı

10:53 10.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Sputnik
/
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Kremlin’e göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Diplomasi Çalışanları Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, ABD ve NATO’dan Rusya’nın güvenliğine yönelik kapsamlı güvenlik garantilerinin alınması gerektiğini ifade etti.
Diplomasi Çalışanları Günü ile ilgili tebrik mesajında Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın vatana hizmet ve uluslararası arenada onun çıkarlarını korumak konusunda şanlı bir tarihe sahip olduğunu, günümüzdeki Rus diplomatların da görevlerini layığıyla yerine getirdiğini belirtti.
Diplomatların çabaları sayesinde Rusya’nın tüm kıtalardaki partnerleriyle ortak fayda sağlayan ilişkilerin geliştirildiğini kaydeden Putin’e göre diplomasi, vatandaşların haklarının savunmasına yardımcı olurken, bölgesel çatışmalar ve krizlerin çözümüne katkıda bulunuyor, ayrıca ülkenin kalkınması için uygun dış koşulların oluşmasında önemli rol oynuyor.
Putin, “Dünyadaki durum giderek daha çalkantılı ve gergin hale geliyor. Bu durum öncelikle de ABD ve NATO’daki müttefiklerinden ülkemizin güvenliğine yönelik kapsamlı garantilerin alınması suretiyle, stratejik istikrarın ağlanması, tehdit ve tehlikelerle mücadele yönünde daha ısrarcı çabalar güdülmesini gerektiriyor” ifadelerini kullandı.
Putin ayrıca adil ve istikrarlı çok kutuplu dünya düzeninin inşa edilmesi için uluslararası hukukun üstünlüğü ve BM’nin koordine edici rolüne dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın özveriyle çalışmaya ve Rusya’nın dünyadaki konumunun güçlendirilmesi için mümkün olan her şeyi yapacağına emin olduğunu belirten Rus lider, diplomatlara görevlerinde başarılar diledi.
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