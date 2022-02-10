https://tr.sputniknews.com/20220210/riza-bey-apartmani-davasinda-mahkeme-heyetinin-reddi-talebi-1053704885.html

'Rıza Bey Apartmanı' davasında mahkeme heyetinin reddi talebi

'Rıza Bey Apartmanı' davasında mahkeme heyetinin reddi talebi

İzmir'deki büyük depremde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili açılan davada, müşteki avukatları, 'mahkeme heyetinin... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T14:52+0300

2022-02-10T14:52+0300

2022-02-10T14:56+0300

rıza bey apartmanı

türkiye

izmir

deprem

mahkeme

dava

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İzmir’de depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında 2 sanık daha tahliye edilirken, davanın bugün görülen 4. duruşmasına; tutuklu sanıklar Ali Serdar Bayram ve Hüseyin Özkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar, davacılar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.'Mezar taşını getirmeye gücüm yetmedi'Duruşmada ilk olarak Rıza Bey Apartmanı'nda hayatını kaybeden diş hekimi Zarife Doğan'ın babası Kamil Doğan'a söz verildi. Kızının kıyafetleriyle duruşmaya gelen Doğan, gözyaşlarıyla "Bugün kızımın çocuklar için aldığı oyuncakları, okuduğu kitapları, ayakkabısını, olay yeri inceleme poşetini, 57 gün taşıdığı nişan yüzüğünü getirdim. Sizler de evlat sahibisiniz. Biraz empati yapmanızı istiyorum. Mezar taşını getirmeye gücüm yetmedi. Binanın çürük olduğunu bilmelerine rağmen kızım ve arkadaşlarını ölüme bırakmışlar" diye konuştu.Kararı 6. Ağır Ceza Mahkemesi verecekKamil Doğan'ın ardından söz verilen avukatı Gürbüz Ejder, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini savunarak, 'mahkeme heyetinin reddi' talebinde bulundu. Heyet, kendilerinin tarafsız olduğunu ve davadan çekilmelerini gerektirecek durum olmadığını belirterek, talebin değerlendirilmesi için dava dosyasının, bir üst mahkeme olan İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

https://tr.sputniknews.com/20211119/riza-bey-apartmani-davasinda-kavga-cikti-durusmaya-ara-verildi-1050965133.html

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