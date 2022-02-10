https://tr.sputniknews.com/20220210/rus-disisleri-lavrov-italya-disisleri-bakani-ile-guvenlik-garantilerini-ve-ukraynayi-gorustu-1053722987.html

Rus Dışişleri: Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı ile güvenlik garantilerini ve Ukrayna’yı görüştü

Rus Dışişleri: Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı ile güvenlik garantilerini ve Ukrayna’yı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefon görüşmesi yaptığını, tarafların Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T23:10+0300

2022-02-10T23:10+0300

2022-02-10T23:10+0300

dünya

sergey lavrov

luigi di maio

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nato

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştüğü, tarafların Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin önerilerini ve Ukrayna’nın doğusundaki durumu ele aldıkları belirtildi.Görüşmenin İtalyan tarafının girişimiyle yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Güncel uluslararası sorunlar konusunda kapsamlı görüş alışverişi yapıldı. Görüşmenin merkezinde, Rusya Federasyonu'nun genel olarak kabul gören güvenliğin bölünmezliği ilkesinin uygulanması temelinde Avrupa'da uzun vadeli yasal güvenlik garantilerini sağlama girişimleri yer aldı. Bakan, daha önce Batılı ortaklara sunulan uluslararası yasal anlaşma taslaklarına NATO ve ABD'den gelen yazılı yanıtlara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı ve bu belgelerde ortaya çıkarılan konuların en kısa zamanda çözülmesi çağrısında bulundu” ifadelerine yer verildi.‘Lavrov, İtalyan mevkidaşının dikkatini NATO'nun eylemlerinin istikrarsızlaştırıcı doğasına çekti’Bakan Lavrov’un ayrıca İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio’ya NATO'nun eski Sovyet ülkelerinin askeri ıslahına yönelik eylemlerinin istikrarsızlaştırıcı doğası hakkında bilgi verdiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:“İki ülkenin dışişleri bakanları, Ukrayna'nın doğusundaki durumu ayrıntılı olarak değerlendirdi. Lavrov, NATO'nun eski Sovyet ülkelerinin askeri ıslahına yönelik eylemlerinin istikrarsızlaştırıcı doğasına ve bir dizi Batı ülkesi tarafından Ukrayna'nın pervasızca askerleştirilmesine dikkat çekerek, Kiev'den Minsk Anlaşmalarına, ayrıca ‘Normandiya Formatı’ ve üçlü Temas Grubu çerçevesinde varılan anlaşmalara sıkı sıkıya uymasını istenmesi gerektiğini vurguladı.”

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sergey lavrov, luigi di maio, italya, rusya, nato