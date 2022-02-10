Rus ekonomisi 2021’de yüzde 4.6 büyüdü

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Değerlendirmelerimize göre, 2021’de ekonomi yüzde 4.6 büyüyerek 2020’deki yüzde 2.7 küçülmeyi tamamen tazmin etmiş oldu” ifadesine yer verildi.Aralık ayında ekonomik büyümenin, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.3 seviyesinde gerçekleştiği ifade edilirken bu göstergenin kasım ayında yüzde 5.3, ekim ayında da yüzde 4.3 olduğu anımsatıldı.Rus ekonomisinin 2021’in dördüncü çeyreğinde, geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 4.8 büyüme kaydettiğini belirten Bakanlık, ekonomik toparlanmaya katkıda bulunan sektörlerin imalat ve tüketici talebine odaklı endüstrinin olduğunu belirtti.Sanayi üretiminin 2021’de yüzde 5,3 arttığı ifade edilirken artışın inşaat ve lojistik sektörlerinde de kaydedildiği kaydedildi.2021 yılında düşüş gösteren tek büyük sektör tarım oldu: 2020’deki yüzde 1.3’lük büyümeye karşı yüzde 0.9’luk küçülme kaydedildi.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ekonomik büyümenin kasım ayındaki yüzde 5.3’ün ardından aralık ayında yüzde 4.3’e gerilediğini, 2021’de yüzde 4.6’lık ekonomik büyümenin kaydedildiğini belirtti.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Değerlendirmelerimize göre, 2021’de ekonomi yüzde 4.6 büyüyerek 2020’deki yüzde 2.7 küçülmeyi tamamen tazmin etmiş oldu” ifadesine yer verildi.
Aralık ayında ekonomik büyümenin, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.3 seviyesinde gerçekleştiği ifade edilirken bu göstergenin kasım ayında yüzde 5.3, ekim ayında da yüzde 4.3 olduğu anımsatıldı.
Rus ekonomisinin 2021’in dördüncü çeyreğinde, geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 4.8 büyüme kaydettiğini belirten Bakanlık, ekonomik toparlanmaya katkıda bulunan sektörlerin imalat ve tüketici talebine odaklı endüstrinin olduğunu belirtti.
Sanayi üretiminin 2021’de yüzde 5,3 arttığı ifade edilirken artışın inşaat ve lojistik sektörlerinde de kaydedildiği kaydedildi.
2021 yılında düşüş gösteren tek büyük sektör tarım oldu: 2020’deki yüzde 1.3’lük büyümeye karşı yüzde 0.9’luk küçülme kaydedildi.