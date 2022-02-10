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Rusya: ABD’nin ‘affettiği’ IŞİD üyeleri Suriye’den Batı ülkelerine taşınıyor
Rusya: ABD’nin ‘affettiği’ IŞİD üyeleri Suriye’den Batı ülkelerine taşınıyor
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD’nin girişimiyle ‘affedilerek’ serbest bırakılan eski IŞİD militanlarının Suriye’den ayrıldığına ilişkin... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T02:32+0300
2022-02-10T02:32+0300
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “Merkezimize, Fırat’ın doğusunda Kürt idaresinin kontrolündeki topraklarda yer alan cezaevlerinde tutulan ve ABD’nin desteğiyle affedilen eski IŞİD militanlarının Suriye’den ayrıldığına ilişkin bilgi geldi” ifadesini kullandı.Juravlyov, militanların, sahte pasaportları kullanarak Suriye’den ayrılıp ABD, Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerine gittiğini söyledi.
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işid, rusya, suriye

Rusya: ABD’nin ‘affettiği’ IŞİD üyeleri Suriye’den Batı ülkelerine taşınıyor

02:32 10.02.2022
© REUTERSIŞİD
IŞİD - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© REUTERS
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD’nin girişimiyle ‘affedilerek’ serbest bırakılan eski IŞİD militanlarının Suriye’den ayrıldığına ilişkin bilgi elde edildiğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “Merkezimize, Fırat’ın doğusunda Kürt idaresinin kontrolündeki topraklarda yer alan cezaevlerinde tutulan ve ABD’nin desteğiyle affedilen eski IŞİD militanlarının Suriye’den ayrıldığına ilişkin bilgi geldi” ifadesini kullandı.
Juravlyov, militanların, sahte pasaportları kullanarak Suriye’den ayrılıp ABD, Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerine gittiğini söyledi.
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