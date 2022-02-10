https://tr.sputniknews.com/20220210/rusya-israilin-hava-saldirilari-suriye-egemenliginin-acik-ihlali-1053720801.html

Rusya: İsrail’in hava saldırıları Suriye egemenliğinin açık ihlali

Rusya: İsrail’in hava saldırıları Suriye egemenliğinin açık ihlali

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’deki hedeflere yönelik hava saldırılarının egemenliğin açık ihlali olduğunu ve gerilim tırmanmasını... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T21:40+0300

2022-02-10T21:40+0300

2022-02-10T21:40+0300

dünya

israil

rusya

suriye

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında şu ifadeye yer verildi: “İsrail’in Suriye topraklarındaki hedeflere devam eden saldırıları derin endişeler neden olmakta. Bu saldırılar, Suriye egemenliğinin açık ihlali ve gerilim tırmanmasını kışkırtabilir. Bu tür eylemler uluslararası sivil havacılık için ciddi riskler oluşturmakta. Ayrıca Suriye’nin askeri tesislerine yönelik devam eden saldırılar Suriye ordusunun askeri potansiyelinin azalmasına yol açıyor, Suriyelilerin ve müttefiklerinin bu ülkedeki terörist varlığını ortadan kaldırmaya yönelik çabalarına olumsuz yansıyor.”Suriye’nin, üçüncü ülkeler arasında savaş alanına dönüştürülmesine tutarlı ve kararlı biçimde karşı olduklarını vurgulayan Zaharova, “Bir kez daha İsrail tarafını bu tür eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz” diye ekledi.

israil

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israil, rusya, suriye, mariya zaharova