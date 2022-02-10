Rusya Savunma Bakanlığı: Belarus’ta Polonya sınırına konuşlandırılan S-400 devreye alındı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Doğu Askeri Bölgesi’ne bağlı S-400 hava savunma füze sistemi birlikleri, Birlik Devleti’nin reaksiyon kuvvetlerinin denetimi sırasında, Brest Bölgesi’ndeki poligonda, Belarus ve Rusya’nın birleşik bölgesel hava savunma sisteminin bir parçası olarak hava savunma görevine başladı” ifadesine yer verildi.Daha önce Rusya’nın Habarovsk Bölgesi’nden Belarus’a nakledilen S-400 sisteminin Brest Bölgesi’ndeki poligona konuşlandırıldığı bildirilmişti. Rusya’dan Belarus’a 2 S-400 taburunun gönderildiği belirtilmişti.Belarus’un Brest Bölgesi, Polonya ve Ukrayna’yla ortak sınıra sahip.Rusya ve Belarus, 10 Şubat’ta Birlik Kararlılığı-2022 isimli ortak tatbikatına başladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus’un Polonya sınırındaki Brest Bölgesi’nde başlatılan tatbikat için konuşlandırılan S-400 Triumf uzun menzilli hava savunma sisteminin devreye alındığı belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Doğu Askeri Bölgesi’ne bağlı S-400 hava savunma füze sistemi birlikleri, Birlik Devleti’nin reaksiyon kuvvetlerinin denetimi sırasında, Brest Bölgesi’ndeki poligonda, Belarus ve Rusya’nın birleşik bölgesel hava savunma sisteminin bir parçası olarak hava savunma görevine başladı” ifadesine yer verildi.
Daha önce Rusya’nın Habarovsk Bölgesi’nden Belarus’a nakledilen S-400 sisteminin Brest Bölgesi’ndeki poligona konuşlandırıldığı bildirilmişti. Rusya’dan Belarus’a 2 S-400 taburunun gönderildiği belirtilmişti.
Belarus’un Brest Bölgesi, Polonya ve Ukrayna’yla ortak sınıra sahip.
Rusya ve Belarus, 10 Şubat’ta Birlik Kararlılığı-2022 isimli ortak tatbikatına başladı.