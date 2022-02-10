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Rusya ve Belarus’un 'Birlik Kararlılığı - 2022' tatbikatı başladı
Rusya ve Belarus’un 'Birlik Kararlılığı - 2022' tatbikatı başladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova ile Minsk’in Birlik Kararlılığı-2022 isimli ortak tatbikatına başladığını duyurdu. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T12:27+0300
2022-02-10T12:27+0300
dünya
rusya
belarus
birlik kararlılığı - 2022
tatbikat
ortak tatbikat
ortak askeri tatbikat
askeri tatbikat
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Bakanlığın açıklamasına göre bugün Birlik Devleti’nin müdahale kuvvetinin test edilmesine yönelik çalışmaların ikinci aşaması kapsamında, Belarus Silahlı Kuvvetleri’ne ait poligonlarda Birlik Kararlılığı - 2022 tatbikatı başladı.Tatbikat kapsamındaki manevralar, dışarıdan gelebilecek olası bir saldırganlığı bastırmaya ve püskürtmeye yönelik olacak.Askerler tatbikat sırasında devlet sınırlarının savunmasını artıracak, silahlı grupların içeri sızmasını önleyecek, silah ve mühimmat sevkiyat kanallarını kapatacak. Ayrıca sahte düşmana ait sabotaj ve keşif gruplarını tespit ve ortadan kaldırmaya ilişkin faaliyetler yürütülecek.20 Şubat’a kadar sürecek tatbikat Belarus'taki Domanovskiy, Gojskiy, Obuz-Lesnovskiy, Brest ve Osipoviçskiy eğitim sahalarında ve ülkedeki belirli bölgelerde yapılacak.Tatbikat için ülkeye S-400 füze savunma sistemleri, Su-35 ve Su-25SM uçakları konuşlandırılmıştı.
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rusya, belarus, birlik kararlılığı - 2022, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat

Rusya ve Belarus’un 'Birlik Kararlılığı - 2022' tatbikatı başladı

12:27 10.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Belarus- Tatbikat
Rusya- Belarus- Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova ile Minsk’in Birlik Kararlılığı-2022 isimli ortak tatbikatına başladığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre bugün Birlik Devleti’nin müdahale kuvvetinin test edilmesine yönelik çalışmaların ikinci aşaması kapsamında, Belarus Silahlı Kuvvetleri’ne ait poligonlarda Birlik Kararlılığı - 2022 tatbikatı başladı.
Tatbikat kapsamındaki manevralar, dışarıdan gelebilecek olası bir saldırganlığı bastırmaya ve püskürtmeye yönelik olacak.
Askerler tatbikat sırasında devlet sınırlarının savunmasını artıracak, silahlı grupların içeri sızmasını önleyecek, silah ve mühimmat sevkiyat kanallarını kapatacak. Ayrıca sahte düşmana ait sabotaj ve keşif gruplarını tespit ve ortadan kaldırmaya ilişkin faaliyetler yürütülecek.
20 Şubat’a kadar sürecek tatbikat Belarus'taki Domanovskiy, Gojskiy, Obuz-Lesnovskiy, Brest ve Osipoviçskiy eğitim sahalarında ve ülkedeki belirli bölgelerde yapılacak.
Tatbikat için ülkeye S-400 füze savunma sistemleri, Su-35 ve Su-25SM uçakları konuşlandırılmıştı.
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