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Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Diplomatlar Günü kutlandı
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Diplomatlar Günü kutlandı
Rusya’da kutlanan 10 Şubat Diplomatlar Günü vesilesiyle Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bir dizi etkinlikler düzenlendi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T22:30+0300
2022-02-10T22:30+0300
türkiye
rusya federasyonu istanbul başkonsolosluğu
diplomatlar günü
andrey karlov
tören
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Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun Facebook hesabından yapılan paylaşımda, 10 Şubat Rusya Diplomatlar Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Rusya Federasyonu’nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ve başkonsolosluk görevlilerinin Rusya’nın eski Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov ile Rus diplomat ve filozof Konstantin Leontiev’in hatıra levhalarına çiçek bıraktığı belirtildi.Rusya İmparatorluğu İstanbul Büyükelçiliği’nde çalışmış olan Rus diplomatların mezarlarının bulunduğu Şişli Rum Ortodoks mezarlığında da çiçek bırakma töreni düzenlendi.Başkonsolosluk nezdinde faaliyet gösteren okulun yönetimi de Rusya Diplomatlar Günü vesilesiyle öğrenciler arasında en iyi çizim yarışması düzenledi. Başkonsolosluk binasının lobisinde, öğrencilerin resimlerinden oluşan sergi açıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211221/istanbulda-andrey-karlovu-anma-toreni-duzenlendi-1051984221.html
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rusya federasyonu istanbul başkonsolosluğu, diplomatlar günü, andrey karlov, tören

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Diplomatlar Günü kutlandı

22:30 10.02.2022
© Fotoğraf : Facebook / istanbulmidRusya’da kutlanan 10 Şubat Diplomatlar Günü vesilesiyle Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bir dizi etkinlikler düzenlendi.
Rusya’da kutlanan 10 Şubat Diplomatlar Günü vesilesiyle Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bir dizi etkinlikler düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Fotoğraf : Facebook / istanbulmid
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Rusya’da kutlanan 10 Şubat Diplomatlar Günü vesilesiyle Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bir dizi etkinlikler düzenlendi.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun Facebook hesabından yapılan paylaşımda, 10 Şubat Rusya Diplomatlar Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Rusya Federasyonu’nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ve başkonsolosluk görevlilerinin Rusya’nın eski Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov ile Rus diplomat ve filozof Konstantin Leontiev’in hatıra levhalarına çiçek bıraktığı belirtildi.
Rusya İmparatorluğu İstanbul Büyükelçiliği’nde çalışmış olan Rus diplomatların mezarlarının bulunduğu Şişli Rum Ortodoks mezarlığında da çiçek bırakma töreni düzenlendi.
Başkonsolosluk nezdinde faaliyet gösteren okulun yönetimi de Rusya Diplomatlar Günü vesilesiyle öğrenciler arasında en iyi çizim yarışması düzenledi. Başkonsolosluk binasının lobisinde, öğrencilerin resimlerinden oluşan sergi açıldı.
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