Sadece Kahramanmaraş'ta yaşayan yeni örümcek cinsi keşfedildi: 'Turkocranum'

"Bu örnek, familyanın tip cinsi olan Liocranum cinsine bir miktar benzemekle birlikte taksonomik karakterler bakımından çok farklıydı. Bu farklılıklar ile beraber yeni cinsimize 'Turkocranum' ismini verdik. Tür ismini de bu familyanın dünyadaki önemli uzmanlarından birisi olan Jan Bosselaers'ın adına ithafen 'Turkocranumbosselaersi' olarak isimlendirdik ve uluslararası indeksli bir dergi olan 'Zoology in the Middle East' dergisinde tanımlamalarını yaparak literatüre kazandırdık. Bu cins sadece Kahramanmaraş ilinde yayılış gösteriyor ve bu Örümcek türü insanı zehirleyebilecek bir zehre sahip değil. Erkekleri 4, dişileri ise 4.4 milimetre boyutunda olan bu küçük örümcekler, ormanlık ve çalılık alanlarda yaprak döküntüleri içerisinde yaşıyor. Bu familyadan ülkemizde kayıtlı 9 cinse ait 14 örümcek türü biliniyor. Örümcekler ekosistemlerde öncül böcek predatörleri olduğundan bu grup üzerine biyoçeşitlilik, ekoloji ve zehir çalışmalarının yapılması; özellikle 'zararlı böceklerin biyo-kontrolü' ve 'halk sağlığı' açısından çok önem arz etmektedir. Ülkemizin gen kaynaklarının ortaya çıkarılması ve korunması noktasında bu grup canlılar üzerine çalışmalarımız bütün hızıyla devam etmektedir."