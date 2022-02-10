https://tr.sputniknews.com/20220210/sadrazam-mehmed-ferid-pasanin-100-milyon-liralik-mirasi-icin-5-mezar-acildi-1053687574.html

Sadrazam Mehmed Ferid Paşa’nın 100 milyon liralık mirası için 5 mezar açıldı

Sadrazam Mehmed Ferid Paşa’nın 100 milyon liralık mirası için 5 mezar açıldı

Aşiyan'da bulunan Sadrazam'ın eşi Ra'fet, kızı Seniye'nin, oğlu Celalettin Paşa'nın 80 yıllık mezarları açılarak kemik örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T09:01+0300

2022-02-10T09:01+0300

2022-02-10T09:01+0300

yaşam

miras

osmanlı

dava

dna

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mezar

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Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid döneminde, 1898-1908 arasında, önemli devlet adamlarından olan ve bir dönem sadrazamlık da yapan Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın, Rafet Hanım ile olan evliliğinden 7 çocuğu dünyaya geldi.Bunlardan sadece Celalettin Paşa ve Hatice Seniye Hanım soylarını devam ettirdi. 1914'te İtalya'da vefat eden Ferid Paşa'nın kızı Hatice Seniye, General Halil Sedes ile evlendi ve oğlu Süleyman Hakkı Sedes dünyaya geldi. 1941'de vefat eden Hatice Seniye'nin günümüzdeki mirasçıları ise torunları olan ikiz kız kardeş A.Y. ve E.S. oldu.Avlonyalı'nın soyunu devam ettiren bir diğer isim olan ve 1971'de yaşamını yitiren Celalettin Paşa'nın günümüzdeki mirasçısı ise O.V. oldu. Sadrazam'ın 100 milyon TL üzerindeki mirası kuzenler arasında anlaşmazlık yaşanmasına neden oldu. İddiaya göre O.V., kuzenleri A.Y. ve E.S.'ye, "Tek mirasçılar biziz. Davaları birlikte takip edip haklarımızı alalım" dedi. Kız kardeşler teklifi kabul ederek miras sürecine katıldı. Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; bu süreçte, Ferid Paşa'nın nüfus kayıtlarında, çocukları arasında Hatice Seniye Hanım'ın yer almadığı görüldü.'Kayıtlar düzeltilsin'İddiaya göre O.V., "Seniye, sadrazam kızı değil, nüfusta yoksunuz" diyerek mirastan ayrılmaları için dava açtı. Mirastan çıkarılmak istenen Sedes Ailesi, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak nüfus kayıtlarının düzenlenmesi davası açtı. Avukat Sedat Demir tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Hatice Seniye'nin sadrazamın öz kızı olduğunu ve nüfusunda çocuğu olarak gözükmese de nüfus bilgilerine bakıldığında anne Rafet, baba Ferid Paşa bilgisi yer aldığını anlatıldı.DNA örneği için kemik parçaları alındıSedes Ailesi, mahkemeye delil olarak önceden Seniye'nin kızı olduğuna dair kesinleşmiş mahkeme kararları ve tarih kitaplarında yer alan bilgileri ve aile fotoğraflarını ekledi. Mahkeme, kesinleşmiş kararların ve Seniye Hanım'ın nüfus bilgilerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle fethi kabir, yani mezar açılma işlemi yapılarak Rafet Hanım ve Seniye Hanım arasındaki DNA tespiti yapılması kararını verdi.Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Sadrazam'ın İstanbul Aşiyan'daki, eşi Rafet Hanım'ın 75 yıllık, oğlu Celalettin Paşa'nın 50 yıllık, Hatice Seniye'nin 80 yıllık ve iki torununun mezarları açılarak DNA örneği için kemik parçaları alındı. Alınan kemik parçaları DNA tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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miras, osmanlı, dava, dna, dna testi, mezar