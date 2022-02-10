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Sivas'ta yolcu otobüsünde 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sivas'ta yolcu otobüsünde 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir yolcu otobüsünde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
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sivas
uyuşturucu
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İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökdere Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama çalışmaları kapsamında İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.Yapılan aramada, paketler halinde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/kagithanede-okul-onunde-uyusturucu-satan-kari-koca-polis-ekiplerine-yakalandi-1053640679.html
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sivas, uyuşturucu, eroin

Sivas'ta yolcu otobüsünde 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

10:33 10.02.2022
© İHASivas'ta yolcu otobüsünde 50 kilogram eroin ele geçirildi
Sivas'ta yolcu otobüsünde 50 kilogram eroin ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© İHA
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir yolcu otobüsünde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökdere Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama çalışmaları kapsamında İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.
Yapılan aramada, paketler halinde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
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