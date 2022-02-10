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https://tr.sputniknews.com/20220210/sivasta-yolcu-otobusunde-50-kilogram-uyusturucu-ele-gecirildi-1053691137.html
Sivas'ta yolcu otobüsünde 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sivas'ta yolcu otobüsünde 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir yolcu otobüsünde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T10:33+0300
2022-02-10T10:33+0300
2022-02-10T10:33+0300
türkiye
sivas
uyuşturucu
eroin
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İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökdere Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama çalışmaları kapsamında İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.Yapılan aramada, paketler halinde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/kagithanede-okul-onunde-uyusturucu-satan-kari-koca-polis-ekiplerine-yakalandi-1053640679.html
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sivas, uyuşturucu, eroin
Sivas'ta yolcu otobüsünde 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Abone ol
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir yolcu otobüsünde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökdere
Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama çalışmaları kapsamında İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.
Yapılan aramada, paketler halinde 50 kilo 800 gram
eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.