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https://tr.sputniknews.com/20220210/sokak-kedilerinin-mamalari-toplatildi-balkona-pankart-asti-bu-sitede-hayvan-haklari-ihlal-ediliyor-1053699224.html
Sokak kedilerinin mamaları toplatıldı, balkona pankart astı: Bu sitede hayvan hakları ihlal ediliyor
Sokak kedilerinin mamaları toplatıldı, balkona pankart astı: Bu sitede hayvan hakları ihlal ediliyor
Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Hollandalı kişi, site içerisinde kedi olmasını istemeyen komşularına ve site yönetimine evinin balkonuna astığı... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T12:47+0300
2022-02-10T12:53+0300
kedi
yaşam
sokak hayvanları
pankart
alanya
tepki
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Alanya ilçesinde bir sitenin bahçesinde yaşayan sokak hayvanları tartışma konusu oldu. Sitenin bahçesinde sokak hayvanları istemeyen site yönetimine karşı tepkisini gösteren Hollanda vatandaşı Vitaliy Vonriessen, evinin balkonuna “Bu sitede hayvan hakları ihlal edilmektedir” yazılı pankart asarak tepkisini dile getirdi. Sokak hayvanları için site bahçesine bıraktığı mamaların site sakinleri ve yönetimi tarafından toplandığını iddia eden Vonrıessen, olayla ilgili suç duyurusunda da bulundu.‘Mamaları toplatıp çöpe atıyorlar’Vonriessen, sokak hayvanlarının beslenmesinde zorluk çıkartanlara karşı hukuk mücadelesi başlattığını belirterek şunları söyledi:‘İki kedimiz öldü’Hayvan karşıtı olan bazı kişilerin kedileri çamaşır suyu ile zehirlediklerini de iddia eden Vonriessen, şöyle devam etti:
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kedi, sokak hayvanları, pankart, alanya, tepki

Sokak kedilerinin mamaları toplatıldı, balkona pankart astı: Bu sitede hayvan hakları ihlal ediliyor

12:47 10.02.2022 (güncellendi: 12:53 10.02.2022)
© İHAAntalya'da balkonuna pankart asan hayvansever
Antalya'da balkonuna pankart asan hayvansever - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© İHA
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Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Hollandalı kişi, site içerisinde kedi olmasını istemeyen komşularına ve site yönetimine evinin balkonuna astığı “Bu sitede hayvan hakları ihlal edilmektedir” yazılı pankartla tepki gösterdi.
Alanya ilçesinde bir sitenin bahçesinde yaşayan sokak hayvanları tartışma konusu oldu. Sitenin bahçesinde sokak hayvanları istemeyen site yönetimine karşı tepkisini gösteren Hollanda vatandaşı Vitaliy Vonriessen, evinin balkonuna Bu sitede hayvan hakları ihlal edilmektedir” yazılı pankart asarak tepkisini dile getirdi.
Sokak hayvanları için site bahçesine bıraktığı mamaların site sakinleri ve yönetimi tarafından toplandığını iddia eden Vonrıessen, olayla ilgili suç duyurusunda da bulundu.
© İHAHollanda vatandaşı Vitaliy Vonriessen'den pankartlı tepki: 'Bu sitede hayvan hakları ihlal edilmektedir'
Hollanda vatandaşı Vitaliy Vonriessen'den pankartlı tepki: 'Bu sitede hayvan hakları ihlal edilmektedir' - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
Hollanda vatandaşı Vitaliy Vonriessen'den pankartlı tepki: 'Bu sitede hayvan hakları ihlal edilmektedir'
© İHA

‘Mamaları toplatıp çöpe atıyorlar’

Vonriessen, sokak hayvanlarının beslenmesinde zorluk çıkartanlara karşı hukuk mücadelesi başlattığını belirterek şunları söyledi:
“14 yıl önce Alanya’dan ev satın aldım. Yaklaşık 3 yıldır komşumla birlikte sokak hayvanlarını besliyoruz. Ama maalesef geçtiğimiz yıl eylül ayında site yönetimi sokak hayvanlarının beslenmesine karşı yasak kararı aldı. Siteyi yöneten şirket, komşumla birlikte aşağıya bırakmış olduğumuz mamaları toplatıyor ve çöpe attırıyorlar. Bu olaydan sonra buradaki kediler hastalanmaya ve kendilerini kötü hissetmeye başladı.”
© İHAAntalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Hollandalı kişi, site içerisinde kedi olmasını istemeyen komşularına ve site yönetimine evinin balkonuna astığı "Bu sitede hayvan hakları ihlal edilmektedir" yazılı pankartla tepki gösterdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Hollandalı kişi, site içerisinde kedi olmasını istemeyen komşularına ve site yönetimine evinin balkonuna astığı Bu sitede hayvan hakları ihlal edilmektedir yazılı pankartla tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Hollandalı kişi, site içerisinde kedi olmasını istemeyen komşularına ve site yönetimine evinin balkonuna astığı "Bu sitede hayvan hakları ihlal edilmektedir" yazılı pankartla tepki gösterdi.
© İHA

‘İki kedimiz öldü’

Hayvan karşıtı olan bazı kişilerin kedileri çamaşır suyu ile zehirlediklerini de iddia eden Vonriessen, şöyle devam etti:
“İki kedimiz öldü. Bir kedimizi de tedavi ile kurtarabildik. Bununla ilgili veteriner raporlarımız da mevcut. Konuyla ilgili şikayetçi olduk, Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma devam ediyor. 5199 Kanunu'na istinaden hayvanların beslenmesinin yasaklanamayacağından ve çaresiz kaldığımızdan dolayı balkonumuza pankart astık. Her türlü şikayetimize rağmen hala gelip bıraktığımız mamaları topluyorlar. Sokaktan geçen komşularımız gelip geçerken görsün diye bu pankartı asma kararı aldım. Kanunu bilmelerine rağmen bu soğuk kış gününde mamaları toplamaya devam ediyorlar.”
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
YAŞAM
Soğuk kış günlerinde yazlık evini sokak kedilerine tahsis etti
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