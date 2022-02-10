https://tr.sputniknews.com/20220210/sokak-kedilerinin-mamalari-toplatildi-balkona-pankart-asti-bu-sitede-hayvan-haklari-ihlal-ediliyor-1053699224.html

Sokak kedilerinin mamaları toplatıldı, balkona pankart astı: Bu sitede hayvan hakları ihlal ediliyor

Sokak kedilerinin mamaları toplatıldı, balkona pankart astı: Bu sitede hayvan hakları ihlal ediliyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Hollandalı kişi, site içerisinde kedi olmasını istemeyen komşularına ve site yönetimine evinin balkonuna astığı... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T12:47+0300

2022-02-10T12:47+0300

2022-02-10T12:53+0300

kedi

yaşam

sokak hayvanları

pankart

alanya

tepki

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Alanya ilçesinde bir sitenin bahçesinde yaşayan sokak hayvanları tartışma konusu oldu. Sitenin bahçesinde sokak hayvanları istemeyen site yönetimine karşı tepkisini gösteren Hollanda vatandaşı Vitaliy Vonriessen, evinin balkonuna “Bu sitede hayvan hakları ihlal edilmektedir” yazılı pankart asarak tepkisini dile getirdi. Sokak hayvanları için site bahçesine bıraktığı mamaların site sakinleri ve yönetimi tarafından toplandığını iddia eden Vonrıessen, olayla ilgili suç duyurusunda da bulundu.‘Mamaları toplatıp çöpe atıyorlar’Vonriessen, sokak hayvanlarının beslenmesinde zorluk çıkartanlara karşı hukuk mücadelesi başlattığını belirterek şunları söyledi:‘İki kedimiz öldü’Hayvan karşıtı olan bazı kişilerin kedileri çamaşır suyu ile zehirlediklerini de iddia eden Vonriessen, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220209/soguk-kis-gunlerinde-yazlik-evini-sokak-kedilerine-tahsis-etti-1053651692.html

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kedi, sokak hayvanları, pankart, alanya, tepki