https://tr.sputniknews.com/20220210/son-24-saatte-98-bin-602-yeni-vaka-tespit-edildi-264-kisi-hayatini-kaybetti-1053718044.html

Son 24 saatte 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi, 264 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi, 264 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T20:03+0300

2022-02-10T20:03+0300

2022-02-10T20:14+0300

vaka

vaka sayısı

son dakika

koronavirüs

fahrettin koca

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1052773783_0:102:1201:777_1920x0_80_0_0_b36d254028f60d276c3149e4f74577d8.jpg

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi, 264 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son duruma ilişkin "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım" paylaşımında bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaka, vaka sayısı, son dakika, fahrettin koca, koronavirüs