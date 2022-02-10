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https://tr.sputniknews.com/20220210/son-24-saatte-98-bin-602-yeni-vaka-tespit-edildi-264-kisi-hayatini-kaybetti-1053718044.html
Son 24 saatte 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi, 264 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi, 264 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T20:03+0300
2022-02-10T20:14+0300
vaka
vaka sayısı
son dakika
koronavirüs
fahrettin koca
koronavirüs
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Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi, 264 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son duruma ilişkin "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım" paylaşımında bulundu.
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vaka, vaka sayısı, son dakika, fahrettin koca, koronavirüs

Son 24 saatte 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi, 264 kişi hayatını kaybetti

20:03 10.02.2022 (güncellendi: 20:14 10.02.2022)
© REUTERS / Murad SezerTürkiye - İstanbul - koronavirüs
Türkiye - İstanbul - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi, 264 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son duruma ilişkin "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım" paylaşımında bulundu.
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