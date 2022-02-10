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SpaceX'in 40 uydusu güneş fırtınası nedeniyle düştü
SpaceX'in 40 uydusu güneş fırtınası nedeniyle düştü
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Starlink projesi kapsamında uzaya gönderdiği uydulardan 40'ının güneş kaynaklı jeomanyetik fırtına nedeniyle... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T00:12+0300
2022-02-10T00:12+0300
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SpaceX'in geçen hafta fırlatılan ve 49 parçadan oluşan mini uydu filosundan 40'ının jeomanyetik fırtınaya yakalanması sonucu yörüngesinden çıktığı bildirildi.Starlink internet ağı projesi kapsamında uzaya yeni gönderilen bu uyduların, güneş fırtınasının atmosferi daha yoğun hale getirmesi sonucu oluşan aşırı sürtünmeden etkilenerek parçalandığı bilgisi paylaşıldı.SpaceX'in yer kontrolörlerinin, düz panel uyduları bir tür hazırda bekletme moduna sokarak ve sürtünmeyi en aza indirecek şekilde uçurarak kurtarmaya çalıştıkları, ancak atmosferik çekimin çok güçlü olması nedeniyle uyduların daha istikrarlı bir yörüngeye tırmanamadığı kaydedildi.SpaceX, konuyla ilgili "benzersiz bir durum" nitelemesinde bulunurken, her biri 260 kilo ağırlığındaki uyduların yörüngedeki diğer uydular veya yeryüzü için herhangi bir tehlike oluşturmadığını vurguladı.SpaceX'in hala dünya yörüngesinde dönen ve farklı bölgelere internet hizmeti sağlayan 2 bine yakın Starlink uydusu bulunuyor.
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SpaceX'in 40 uydusu güneş fırtınası nedeniyle düştü

00:12 10.02.2022
© AP Photo / NASAКосмический корабль SpaceX Crew Dragon у МКС в космосе
Космический корабль SpaceX Crew Dragon у МКС в космосе - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / NASA
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ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Starlink projesi kapsamında uzaya gönderdiği uydulardan 40'ının güneş kaynaklı jeomanyetik fırtına nedeniyle düştüğü belirtildi.
SpaceX'in geçen hafta fırlatılan ve 49 parçadan oluşan mini uydu filosundan 40'ının jeomanyetik fırtınaya yakalanması sonucu yörüngesinden çıktığı bildirildi.
Starlink internet ağı projesi kapsamında uzaya yeni gönderilen bu uyduların, güneş fırtınasının atmosferi daha yoğun hale getirmesi sonucu oluşan aşırı sürtünmeden etkilenerek parçalandığı bilgisi paylaşıldı.
SpaceX'in yer kontrolörlerinin, düz panel uyduları bir tür hazırda bekletme moduna sokarak ve sürtünmeyi en aza indirecek şekilde uçurarak kurtarmaya çalıştıkları, ancak atmosferik çekimin çok güçlü olması nedeniyle uyduların daha istikrarlı bir yörüngeye tırmanamadığı kaydedildi.
SpaceX, konuyla ilgili "benzersiz bir durum" nitelemesinde bulunurken, her biri 260 kilo ağırlığındaki uyduların yörüngedeki diğer uydular veya yeryüzü için herhangi bir tehlike oluşturmadığını vurguladı.
SpaceX'in hala dünya yörüngesinde dönen ve farklı bölgelere internet hizmeti sağlayan 2 bine yakın Starlink uydusu bulunuyor.
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