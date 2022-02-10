https://tr.sputniknews.com/20220210/sule-cet-raporunu-hazirlayan-doktorun-men-cezasi-kesinlesti-1053701535.html

Şule Çet raporunu hazırlayan doktorun men cezası kesinleşti

Şule Çet raporunu hazırlayan doktorun men cezası kesinleşti

Şule Çet'in öldürülmesine ilişkin davada hazırladığı, 'Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır'... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T13:27+0300

2022-02-10T13:27+0300

2022-02-10T13:27+0300

türkiye

şule çet

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

adli tıp kurumu

doktor

meslekten men edilme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103761/06/1037610649_0:58:1201:733_1920x0_80_0_0_c895385a177c6d4ed0418c5bbd96325e.jpg

TBB Yüksek Onur Kurulu, 29 Mayıs 2018'de Ankara’da bir plazanın 20’nci katından düşülerek öldürülen 23 yaşındaki Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada rapor hazırlayan Adli Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın'a verilen 6 ay meslekten men cezasını onadı. Kurul kararında, hekimlerin güncel bilimsel gelişmelerden ve objektif kriterlerden ödün vermeden bilirkişi görüşlerini bildirmeleri gerektiği, bilimsel değerlendirmelerin bu kriterlerden uzaklaşılarak sübjektif ögelerle yapılmasının hekimlik değerleri ile bağdaşmayacağı, bu bakışla kararın hukuka uygun bulunduğu kaydedildi. Böylece Dr. Aydın hakkındaki ceza kesinleşti.Aydın, raporda “Olağan koşullarda erişkin bir kız veya kadının rızası olmaksızın zorla ırzına geçilmesi mümkün değildir. Bir kadının bir erkekle tenha bir yerde alkol içmeyi kabul etmesi ve hele yalnız yaşadığı evine giderek birlikte içmiş olursa cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” demiş, Çet ailesinin avukatının şikayeti üzerine Ankara Tabip Odası’nca Dr. Aydın hakkında soruşturma başlatılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220105/sule-cetin-saglik-raporunu-usulsuz-temin-eden-sanik-avukatina-hapis-1052424157.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şule çet, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, adli tıp kurumu, doktor, meslekten men edilme