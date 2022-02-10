Şule Çet raporunu hazırlayan doktorun men cezası kesinleşti

TBB Yüksek Onur Kurulu, 29 Mayıs 2018'de Ankara’da bir plazanın 20’nci katından düşülerek öldürülen 23 yaşındaki Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada rapor hazırlayan Adli Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın'a verilen 6 ay meslekten men cezasını onadı. Kurul kararında, hekimlerin güncel bilimsel gelişmelerden ve objektif kriterlerden ödün vermeden bilirkişi görüşlerini bildirmeleri gerektiği, bilimsel değerlendirmelerin bu kriterlerden uzaklaşılarak sübjektif ögelerle yapılmasının hekimlik değerleri ile bağdaşmayacağı, bu bakışla kararın hukuka uygun bulunduğu kaydedildi. Böylece Dr. Aydın hakkındaki ceza kesinleşti.Aydın, raporda “Olağan koşullarda erişkin bir kız veya kadının rızası olmaksızın zorla ırzına geçilmesi mümkün değildir. Bir kadının bir erkekle tenha bir yerde alkol içmeyi kabul etmesi ve hele yalnız yaşadığı evine giderek birlikte içmiş olursa cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” demiş, Çet ailesinin avukatının şikayeti üzerine Ankara Tabip Odası’nca Dr. Aydın hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Şule Çet'in öldürülmesine ilişkin davada hazırladığı, 'Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır' raporuyla tepki çeken Dr. Mehmet Nuri Aydın'a verilen 6 ay meslekten men cezası kesinleşti.
TBB Yüksek Onur Kurulu, 29 Mayıs 2018'de Ankara’da bir plazanın 20’nci katından düşülerek öldürülen 23 yaşındaki Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada rapor hazırlayan Adli Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın'a verilen 6 ay meslekten men cezasını onadı.
Kurul kararında, hekimlerin güncel bilimsel gelişmelerden ve objektif kriterlerden ödün vermeden bilirkişi görüşlerini bildirmeleri gerektiği, bilimsel değerlendirmelerin bu kriterlerden uzaklaşılarak sübjektif ögelerle yapılmasının hekimlik değerleri ile bağdaşmayacağı, bu bakışla kararın hukuka uygun bulunduğu kaydedildi. Böylece Dr. Aydın hakkındaki ceza kesinleşti.
Aydın, raporda “Olağan koşullarda erişkin bir kız veya kadının rızası olmaksızın zorla ırzına geçilmesi mümkün değildir. Bir kadının bir erkekle tenha bir yerde alkol içmeyi kabul etmesi ve hele yalnız yaşadığı evine giderek birlikte içmiş olursa cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” demiş, Çet ailesinin avukatının şikayeti üzerine Ankara Tabip Odası’nca Dr. Aydın hakkında soruşturma başlatılmıştı.