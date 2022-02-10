Tata Tiago Türkiye'ye geliyor

Hindistan'ın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan TATA, Türkiye'deki etkinliğini artırmak için çalışıyor. Hint otomobil markası, Tiago modelini Türkiye pazarında satışa sunmak için gün sayıyor.Tata Tiago'nun özellikleri neler?Tiago, TATA'nın en iyi fiyat performans modellerinden biri. 1199 cc'lik motorla gelecek olan Tiago 72 beygirlik güç üretiyor. 5 koltuk kapasiteli HB modelin mak torku ise 95Nm. Yolcu ve sürücü hava yastığı opsiyonuna sahip olan Tata Tiago'da klima da bulunuyor. Klima bile diyoruz çünkü otomobilin fiyatı oldukça uygun.Otomobil Hindistan'da vergiler dahil 95 bin TL'lik bir fiyata denk geliyor. 95 bin TL'ye en düşük ÖTV dilimi ve KDV'yi ekleyince, otomobilin fiyatı Türkiye'de 180 bin TL'yi görebilir.
Tata markası, en çok satan modellerinden biri olan Tiago’yu Türkiye pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor.
Hindistan'ın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan TATA, Türkiye'deki etkinliğini artırmak için çalışıyor. Hint otomobil markası, Tiago modelini Türkiye pazarında satışa sunmak için gün sayıyor.
Tata Tiago'nun özellikleri neler?
Tiago, TATA'nın en iyi fiyat performans modellerinden biri. 1199 cc'lik motorla gelecek olan Tiago 72 beygirlik güç üretiyor. 5 koltuk kapasiteli HB modelin mak torku ise 95Nm. Yolcu ve sürücü hava yastığı opsiyonuna sahip olan Tata Tiago'da klima da bulunuyor. Klima bile diyoruz çünkü otomobilin fiyatı oldukça uygun.
Otomobil Hindistan'da vergiler dahil 95 bin TL'lik bir fiyata denk geliyor. 95 bin TL'ye en düşük ÖTV dilimi ve KDV'yi ekleyince, otomobilin fiyatı Türkiye'de 180 bin TL'yi görebilir.