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Tata Tiago Türkiye'ye geliyor
Tata Tiago Türkiye'ye geliyor
Tata markası, en çok satan modellerinden biri olan Tiago’yu Türkiye pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T10:55+0300
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yaşam
otomobil
araba
fiyat
ekonomi
hindistan
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Hindistan'ın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan TATA, Türkiye'deki etkinliğini artırmak için çalışıyor. Hint otomobil markası, Tiago modelini Türkiye pazarında satışa sunmak için gün sayıyor.Tata Tiago'nun özellikleri neler?Tiago, TATA'nın en iyi fiyat performans modellerinden biri. 1199 cc'lik motorla gelecek olan Tiago 72 beygirlik güç üretiyor. 5 koltuk kapasiteli HB modelin mak torku ise 95Nm. Yolcu ve sürücü hava yastığı opsiyonuna sahip olan Tata Tiago'da klima da bulunuyor. Klima bile diyoruz çünkü otomobilin fiyatı oldukça uygun.Otomobil Hindistan'da vergiler dahil 95 bin TL'lik bir fiyata denk geliyor. 95 bin TL'ye en düşük ÖTV dilimi ve KDV'yi ekleyince, otomobilin fiyatı Türkiye'de 180 bin TL'yi görebilir.
https://tr.sputniknews.com/20220119/otomobil-fiyatlari-yuksekten-ucacak-1052877358.html
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otomobil, araba, fiyat, ekonomi, hindistan

Tata Tiago Türkiye'ye geliyor

10:55 10.02.2022
© Fotoğraf : Twitter/Tiago Tata Motors Tata Tiago Türkiye'ye geliyor
Tata Tiago Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Fotoğraf : Twitter/Tiago Tata Motors
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Tata markası, en çok satan modellerinden biri olan Tiago’yu Türkiye pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor.
Hindistan'ın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan TATA, Türkiye'deki etkinliğini artırmak için çalışıyor. Hint otomobil markası, Tiago modelini Türkiye pazarında satışa sunmak için gün sayıyor.

Tata Tiago'nun özellikleri neler?

Tiago, TATA'nın en iyi fiyat performans modellerinden biri. 1199 cc'lik motorla gelecek olan Tiago 72 beygirlik güç üretiyor. 5 koltuk kapasiteli HB modelin mak torku ise 95Nm. Yolcu ve sürücü hava yastığı opsiyonuna sahip olan Tata Tiago'da klima da bulunuyor. Klima bile diyoruz çünkü otomobilin fiyatı oldukça uygun.
Otomobil Hindistan'da vergiler dahil 95 bin TL'lik bir fiyata denk geliyor. 95 bin TL'ye en düşük ÖTV dilimi ve KDV'yi ekleyince, otomobilin fiyatı Türkiye'de 180 bin TL'yi görebilir.
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
EKONOMİ
Otomobil fiyatları yüksekten uçacak
19 Ocak, 07:10
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