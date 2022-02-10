https://tr.sputniknews.com/20220210/ters-seritten-geldikleri-icin-uyaran-kamyon-surucusunu-olduresiye-darp-ettiler-1053682857.html

Ters şeritten geldikleri için uyaran kamyon sürücüsünü sopalarla öldüresiye darp ettiler

Ters şeritten geldikleri için uyaran kamyon sürücüsünü sopalarla öldüresiye darp ettiler

Bağcılar’da yola tersten giren bir aracın içindekiler kendisini uyaran kamyonet sürücüsünü çocuğunun gözü önünde biber gazı sıkarak sopalarla öldüresiye darp... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T01:11+0300

2022-02-10T01:11+0300

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türkiye

bağcılar

darp

kamyonet

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İstanbul'da Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde iddiaya göre, pikap tarzı araçla ters yola giren şahıslar, yoldan gelen kamyonet sürücüsüyle kafa kafaya geldi. Kamyonet şoförü pikap araçta bulunanları tersten geldiklerini uyarınca tartışma çıktı.Kamyonet sürücüsünün uyarısının ardından pikapta bulunanlar, ellerine sopaları alarak kamyonet sürücünün üzerine yürüdü. Şahıslar çocuğunun gözü önünde kamyonet sürücüsünün gözüne biber gazı sıkarak sopalarla öldüresiye darp etti. Vatandaşlar saldırganları güçlükle ayırarak araçlarına bindirdi. Öldüresiye darp edilen kamyonet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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bağcılar, darp, kamyonet