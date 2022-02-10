https://tr.sputniknews.com/20220210/tesla-turkiyedeki-operasyonlari-icin-bir-ilan-daha-acti-1053703765.html

Tesla, Türkiye'deki operasyonları için bir ilan daha açtı

Tesla, Türkiye'deki operasyonları için bir ilan daha açtı

Türkiye'de faaliyete geçmeye hazırlanan elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motor, Türkiye'deki operasyonları için yeni bir iş ilanı açtı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T14:16+0300

2022-02-10T14:16+0300

2022-02-10T14:16+0300

türkiye

tesla

türkiye

otomobil

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Türkiye'de faaliyete geçmeye hazırlanan elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motor, Türkiye'deki operasyonları için yeni bir iş ilanı açtı.Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, Türkiye'de yeni bir şirket kurmuş ve şirkete "Telsla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited" adını verdi. Bu şirketin başına da Lufthansa Group bünyesinde çalışan Kemal Geçer'i getirdi.Şirketin Türkiye faaliyetleri için açtığı ilk iş alnında proje yöneticisi aranıyordu. Şirketin internet sitesinde son açılan iş ilanında ise İstanbul merkezli bir Operasyon Koordinatörü aranmaya başlandı.

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tesla, türkiye, otomobil