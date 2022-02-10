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Tesla, Türkiye'deki operasyonları için bir ilan daha açtı
Tesla, Türkiye'deki operasyonları için bir ilan daha açtı
Türkiye'de faaliyete geçmeye hazırlanan elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motor, Türkiye'deki operasyonları için yeni bir iş ilanı açtı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T14:16+0300
2022-02-10T14:16+0300
türkiye
tesla
türkiye
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Türkiye'de faaliyete geçmeye hazırlanan elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motor, Türkiye'deki operasyonları için yeni bir iş ilanı açtı.Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, Türkiye'de yeni bir şirket kurmuş ve şirkete "Telsla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited" adını verdi. Bu şirketin başına da Lufthansa Group bünyesinde çalışan Kemal Geçer'i getirdi.Şirketin Türkiye faaliyetleri için açtığı ilk iş alnında proje yöneticisi aranıyordu. Şirketin internet sitesinde son açılan iş ilanında ise İstanbul merkezli bir Operasyon Koordinatörü aranmaya başlandı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/musktan-islak-corap-kuklasi-zilgiti-yiyen-biden-elektrikli-araclarda-tesla-liderligini-tanidi-1053644584.html
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tesla, türkiye, otomobil

Tesla, Türkiye'deki operasyonları için bir ilan daha açtı

14:16 10.02.2022
© İHA / FILIP SINGERTesla şarj istasyonu - elektrikli araç - tesla
Tesla şarj istasyonu - elektrikli araç - tesla - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© İHA / FILIP SINGER
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Türkiye'de faaliyete geçmeye hazırlanan elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motor, Türkiye'deki operasyonları için yeni bir iş ilanı açtı.
Türkiye'de faaliyete geçmeye hazırlanan elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motor, Türkiye'deki operasyonları için yeni bir iş ilanı açtı.
Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, Türkiye'de yeni bir şirket kurmuş ve şirkete "Telsla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited" adını verdi. Bu şirketin başına da Lufthansa Group bünyesinde çalışan Kemal Geçer'i getirdi.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
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Musk'tan 'ıslak çorap kuklası' zılgıtı yiyen Biden, elektrikli araçlarda Tesla liderliğini tanıdı
Dün, 11:19
Şirketin Türkiye faaliyetleri için açtığı ilk iş alnında proje yöneticisi aranıyordu. Şirketin internet sitesinde son açılan iş ilanında ise İstanbul merkezli bir Operasyon Koordinatörü aranmaya başlandı.
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