https://tr.sputniknews.com/20220210/toprak-kaymasini-onlemek-icin-yapilan-istinat-duvari-yagmura-dayanamadi--1053682222.html

Toprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı yağmura dayanamadı

Toprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı yağmura dayanamadı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde toprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı, etkili olan yağış sonrasında kayarak eve yaslandı. Evdeki vatandaşlar tedbir... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T00:54+0300

2022-02-10T00:54+0300

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türkiye

toprak kayması

istinat duvarı

yağmur

sakarya

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Karaçam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, toprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı etkili olan yağış sonrasında yerinden kayarak evin duvarına yaslandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edilirken, ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Evde bulunan vatandaşların akrabasında kaldığı öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

türkiye

sakarya

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toprak kayması, istinat duvarı, yağmur, sakarya