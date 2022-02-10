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https://tr.sputniknews.com/20220210/toprak-kaymasini-onlemek-icin-yapilan-istinat-duvari-yagmura-dayanamadi--1053682222.html
Toprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı yağmura dayanamadı
Toprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı yağmura dayanamadı
Sakarya’nın Geyve ilçesinde toprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı, etkili olan yağış sonrasında kayarak eve yaslandı. Evdeki vatandaşlar tedbir... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T00:54+0300
2022-02-10T00:54+0300
türkiye
toprak kayması
istinat duvarı
yağmur
sakarya
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Karaçam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, toprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı etkili olan yağış sonrasında yerinden kayarak evin duvarına yaslandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edilirken, ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Evde bulunan vatandaşların akrabasında kaldığı öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
türkiye
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toprak kayması, istinat duvarı, yağmur, sakarya

Toprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı yağmura dayanamadı

00:54 10.02.2022
© İHAToprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı yağmura dayanamadı
Toprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı yağmura dayanamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© İHA
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde toprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı, etkili olan yağış sonrasında kayarak eve yaslandı. Evdeki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Karaçam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, toprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı etkili olan yağış sonrasında yerinden kayarak evin duvarına yaslandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edilirken, ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Evde bulunan vatandaşların akrabasında kaldığı öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
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