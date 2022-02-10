Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
ABD'de enflasyon, son 40 yılın en yüksek seviyesinde
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220210/tuik-istanbuldaki-sivasli-sayisi-sivasin-nufusunu-asti-1053708884.html
TÜİK: İstanbul'daki Sivaslı sayısı Sivas'ın nüfusunu geçti
TÜİK: İstanbul'daki Sivaslı sayısı Sivas'ın nüfusunu geçti
TÜİK'e göre, 2021 yılında İstanbul’da yaşayan Sivaslı sayısı Sivas’ın nüfusunu aştı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T15:59+0300
2022-02-10T16:04+0300
sivas
türkiye
türkiye istatistik kurumu (tüik)
istanbul
nüfus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053708727_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a6dbd5a5f384a088521025d00fa82503.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'ndan elde edilen bilgilere göre, Sivas’ta 636 bin 121 kişinin yaşıyorken nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul’da Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısı 767 bin 428 olarak kayıtlara geçti.Sivaslıları; 559 bin ile Kastamonulular, 525 bin 681 ile Ordulular, 494 bin 160 ile de Giresunlular takip etti.
https://tr.sputniknews.com/20220201/herkes-memleketinde-yasasaydi-en-buyuk-il-hangisi-olurdu--1053339300.html
sivas
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053708727_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_073181fea7b7ffd66abd2e9b025147dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sivas, türkiye istatistik kurumu (tüik), istanbul, nüfus

TÜİK: İstanbul'daki Sivaslı sayısı Sivas'ın nüfusunu geçti

15:59 10.02.2022 (güncellendi: 16:04 10.02.2022)
© sivas.bel.tr15 Temmuz Şehitler Meydanı, Sivas
15 Temmuz Şehitler Meydanı, Sivas - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© sivas.bel.tr
Abone ol
TÜİK'e göre, 2021 yılında İstanbul’da yaşayan Sivaslı sayısı Sivas’ın nüfusunu aştı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'ndan elde edilen bilgilere göre, Sivas’ta 636 bin 121 kişinin yaşıyorken nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul’da Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısı 767 bin 428 olarak kayıtlara geçti.
Sivaslıları; 559 bin ile Kastamonulular, 525 bin 681 ile Ordulular, 494 bin 160 ile de Giresunlular takip etti.
Koronavirüs vakaları artıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
YAŞAM
TÜİK açıkladı: Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu?
1 Şubat, 11:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала