https://tr.sputniknews.com/20220210/tuik-istanbuldaki-sivasli-sayisi-sivasin-nufusunu-asti-1053708884.html

TÜİK: İstanbul'daki Sivaslı sayısı Sivas'ın nüfusunu geçti

TÜİK: İstanbul'daki Sivaslı sayısı Sivas'ın nüfusunu geçti

TÜİK'e göre, 2021 yılında İstanbul’da yaşayan Sivaslı sayısı Sivas’ın nüfusunu aştı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T15:59+0300

2022-02-10T15:59+0300

2022-02-10T16:04+0300

sivas

türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik)

istanbul

nüfus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053708727_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a6dbd5a5f384a088521025d00fa82503.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'ndan elde edilen bilgilere göre, Sivas’ta 636 bin 121 kişinin yaşıyorken nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul’da Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısı 767 bin 428 olarak kayıtlara geçti.Sivaslıları; 559 bin ile Kastamonulular, 525 bin 681 ile Ordulular, 494 bin 160 ile de Giresunlular takip etti.

https://tr.sputniknews.com/20220201/herkes-memleketinde-yasasaydi-en-buyuk-il-hangisi-olurdu--1053339300.html

sivas

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sivas, türkiye istatistik kurumu (tüik), istanbul, nüfus