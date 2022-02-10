https://tr.sputniknews.com/20220210/tures-isitici-ve-acilis-ucretleri-sektorde-yaygin-uygulanmaz-menulere-yansitilir-1053686895.html
TÜRES: Isıtıcı ve açılış ücretleri sektörde yaygın uygulanmaz, menülere yansıtılır
TÜRES: Isıtıcı ve açılış ücretleri sektörde yaygın uygulanmaz, menülere yansıtılır
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, “Genel eğilim kesinlike açılış ücreti ve ısıtıcı ücreti olmayacak, mönülere yansıtmak... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T08:08+0300
2022-02-10T08:08+0300
2022-02-10T08:08+0300
türkiye
kafe
zam
menü
ısıtıcı
elektrik
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Elektrikte uygulanan yeni tarifenin ardından restoranların elektrik faturalarının yüzde 100 ila 120 arasında arttığını belirten sektör temsilcileri, işletme giderleri içerisinde artan enerji payının mönülere yansıtılmaya başlandığını söyledi. Sosyal medyada paylaşılan ve tüketicilerden talep edilen “ısınma ücreti” bedelinin çok küçük 1-2 işletmede uygulandığını belirten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, “Isıtıcılardan Fiyat talep eden işletmelerin çok fazla olmadığını düşünüyorum. Bunu gösterin derseniz ben gösteremem. Bunlar çok spesifik örneklerdir" dedi. 'Menülere yansıtılacak'Hürriyet'ten Taylan Özgür'e konuşan Bingöl, "Yine aynı şekilde bazı restoranların 10 ila 70 TL arasında açılış ücreti alıyor alabilir ama bunu sektörün geneline yaymamak gerekir. Sektörün genel eğilimi her zaman gelen ek maliyetleri mümkün olduğu ölçüde mönülere yansıtmak olmuştur. Yani genel eğilim kesinlikle açılış ücreti ve Isıtıcı ücreti olmayacak, mönülere yansıtmak şeklinde olacaktır. Artan enerji bedelleri de aynı şekilde restoranlar tarafından mönülere yansıtılmaya başlandı. Şu anda yüzde 10 ila 40 arasında mönülerdeki fiyatlarda artış var. Önümüzdeki dönemde artan elektrik bedellerine göre bu oran daha da artabilir” dedi.'Yüzde 20 zam yapılabilir'Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer de, sektörün enerji bedellerinin bir anda iki katına çıktığını ifade ederken, restoranların “açılış bedeli”, “ısıtıcı bedeli” gibi politakalar izlemeyeceğini ve bu maliyetleri mönülere yansıtacağını belirtti. Demirer, "İşletmeler enerji payı arttığı için önümüzdeki süreçte menülere yüzde 20 zam yapılabilir” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220207/bazi-restoranlar-acilis-ucreti-ve-siparis-limiti-sistemine-gecti-1053581096.html
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kafe, zam, menü, ısıtıcı, elektrik
TÜRES: Isıtıcı ve açılış ücretleri sektörde yaygın uygulanmaz, menülere yansıtılır
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Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, “Genel eğilim kesinlike açılış ücreti ve ısıtıcı ücreti olmayacak, mönülere yansıtmak şeklinde olacaktır” dedi. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer de benzer görüş bildirdi.
Elektrikte uygulanan yeni tarifenin ardından restoranların elektrik faturalarının yüzde 100 ila 120 arasında arttığını belirten sektör temsilcileri, işletme giderleri içerisinde artan enerji payının mönülere yansıtılmaya başlandığını söyledi. Sosyal medyada paylaşılan ve tüketicilerden talep edilen “ısınma ücreti” bedelinin çok küçük 1-2 işletmede uygulandığını belirten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, “Isıtıcılardan Fiyat talep eden işletmelerin çok fazla olmadığını düşünüyorum. Bunu gösterin derseniz ben gösteremem. Bunlar çok spesifik örneklerdir" dedi.
'Menülere yansıtılacak'
Hürriyet'ten Taylan Özgür'e konuşan Bingöl, "Yine aynı şekilde bazı restoranların 10 ila 70 TL arasında açılış ücreti alıyor alabilir ama bunu sektörün geneline yaymamak gerekir. Sektörün genel eğilimi her zaman gelen ek maliyetleri mümkün olduğu ölçüde mönülere yansıtmak olmuştur. Yani genel eğilim kesinlikle açılış ücreti ve Isıtıcı ücreti olmayacak, mönülere yansıtmak şeklinde olacaktır. Artan enerji bedelleri de aynı şekilde restoranlar tarafından mönülere yansıtılmaya başlandı. Şu anda yüzde 10 ila 40 arasında mönülerdeki fiyatlarda artış var. Önümüzdeki dönemde artan elektrik bedellerine göre bu oran daha da artabilir” dedi.
'Yüzde 20 zam yapılabilir'
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer de, sektörün enerji bedellerinin bir anda iki katına çıktığını ifade ederken, restoranların “açılış bedeli”, “ısıtıcı bedeli” gibi politakalar izlemeyeceğini ve bu maliyetleri mönülere yansıtacağını belirtti. Demirer, "İşletmeler enerji payı arttığı için önümüzdeki süreçte menülere yüzde 20 zam yapılabilir” diye konuştu.