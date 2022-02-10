https://tr.sputniknews.com/20220210/turkiyenin-en-degerli-parasi-satiliyor-1053718802.html

Türkiye'nin 'en değerli' parası satılıyor

Türkiye'nin 'en değerli' parası satılıyor

Koleksiyoncularca Türkiye'nin 'en değerli banknotu' olarak nitelendirilen İngiltere basımı 1. emisyon 1000 lira, müzayedede satışa çıkarıldı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

koleksiyon

cumhuriyet

para

banknot

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Koleksiyoncular tarafından Türkiye'nin en değerli banknotu olarak nitelendirilen İngiltere basımı 1. emisyon 1000 lira, müzayedede satışa çıkarıldı. Tedavüle çıktığı 1927 yılında 1000 Cumhuriyet altını karşılığı olan tarihi para, müzayedede 800 bin lira açılış fiyatıyla yeni sahibini arıyor.Müzayedeyi düzenleyen araştırmacı yazar Necati Doğan, AA muhabirine, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1. emisyon 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık banknotların İngiltere'de Thomas de la Rue Matbaası'nda basıldığını belirtti.'23 adeti değiştirilmek üzere Merkez Bankası'na iade edilmedi'Bu paralar içerisinde 1000 liralık banknotun hem dönemindeki ekonomik değeri hem de baskı adediyle önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Doğan konuya ilişkin şöyle bilgi verdi:Banknotun karşılığı 1000 Cumhuriyet altınıydıTarihi banknotun tedavüle çıktığı 1927 yılında 1000 Cumhuriyet altını karşılığının bulunduğuna dikkati çeken Doğan, "1. emisyon 1000 lira tedavülde kaldığı sürede büyük bir ekonomik değere sahipti. Bu yönüyle çoğunlukla bankaların ve büyük tüccarların elinde bulunuyordu. Hem tedavülde olduğu dönemki mali büyüklüğü hem de günümüze ulaşan az sayıdaki baskı adedi bu paraya Türkiye'nin en değerli banknotu niteliği kazandırıyor" dedi.'Harf inkılabından önce basıldı'Doğan, 1. emisyon 1000 liranın ön yüzünde Atatürk portresi, arka yüzünde ise Sakarya Demiryolu Hattı'nın Geyve Boğazı kısmına ait görselin yer aldığını belirterek şunları kaydetti:"Çok nadir" niteliğindeki tarihi paranın online müzayedede satışa çıkarıldığını duyuran Doğan, banknotun 800 bin lira açılış fiyatıyla müzayedede yer aldığını bildirdi.

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türkiye, koleksiyon, cumhuriyet, para, banknot