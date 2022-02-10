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https://tr.sputniknews.com/20220210/ukrayna-ordusu-bayraktar-tb-2-sihalari-javelin-ve-nlaw-sistemleriyle-tatbikata-basladi-1053711141.html
Ukrayna ordusu, Bayraktar TB-2 SİHA'ları, Javelin ve NLAW sistemleriyle tatbikata başladı
Ukrayna ordusu, Bayraktar TB-2 SİHA'ları, Javelin ve NLAW sistemleriyle tatbikata başladı
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ABD, AB ve Türkiye tarafından tedarik edilen askeri teçhizatla 10 gün sürecek bir tatbikata başladıklarını açıkladı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T16:40+0300
2022-02-10T16:47+0300
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
savunma
bayraktar tb2
tatbikat
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Reznikov, 20 Şubat'ta sona erecek tatbikatta Bayraktar TB-2 SİHA'ları, ABD'nin Javelin tanksavar sistemleri ile NLAW güdümlü tanksavar füzelerinin görev alacağını belirtti.Tatbikatların Rusya sınırındaki Herson ve Harkov bölgelerinin yanı sıra Odessa, Rovno, Kovel gibi çok sayıda şehirde yapılacağını anlatan Reznikov, tatbikata kaç asker katılacağına ve yabancı eğitmenlerin görev alıp almayacağına dair bilgi vermedi.Ukrayna ordusunun tatbikatı, Batı'nın Kiev'e 'Rus tehdidi' bahanesiyle askeri ve ekonomik yardımı artırdığı döneme denk geliyor.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220207/kuleba-ukrayna-son-donemde-batidan-bin-tondan-fazla-silah-aldi-1053571943.html
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, bayraktar tb2, tatbikat

Ukrayna ordusu, Bayraktar TB-2 SİHA'ları, Javelin ve NLAW sistemleriyle tatbikata başladı

16:40 10.02.2022 (güncellendi: 16:47 10.02.2022)
© AASİHA Bayraktar TB2
SİHA Bayraktar TB2 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ABD, AB ve Türkiye tarafından tedarik edilen askeri teçhizatla 10 gün sürecek bir tatbikata başladıklarını açıkladı.
Reznikov, 20 Şubat'ta sona erecek tatbikatta Bayraktar TB-2 SİHA'ları, ABD'nin Javelin tanksavar sistemleri ile NLAW güdümlü tanksavar füzelerinin görev alacağını belirtti.
Tatbikatların Rusya sınırındaki Herson ve Harkov bölgelerinin yanı sıra Odessa, Rovno, Kovel gibi çok sayıda şehirde yapılacağını anlatan Reznikov, tatbikata kaç asker katılacağına ve yabancı eğitmenlerin görev alıp almayacağına dair bilgi vermedi.
Ukrayna ordusunun tatbikatı, Batı'nın Kiev'e 'Rus tehdidi' bahanesiyle askeri ve ekonomik yardımı artırdığı döneme denk geliyor.
Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.
Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.
Annalena Baerbock - Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
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