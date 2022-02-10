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Ukraynalı uzman: Kötü havaalanları yüzünden Türk Bayraktar İHA'ları ile sorun yaşıyoruz
Ukraynalı uzman: Kötü havaalanları yüzünden Türk Bayraktar İHA'ları ile sorun yaşıyoruz
Ukraynalı askeri analiz uzmanı Çmut, Ukrayna’nın kalkış ve iniş için uygun pistlerinin olmaması nedeniyle Türk insansız hava araçlarının (İHA) işletilmesiyle... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T15:38+0300
2022-02-10T15:38+0300
ukrayna
türkiye
iha
bayraktar
havaalanı
vladimir zelenskiy
akıncı
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Ukrayna Askeri Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu başkanı Taras Çmut, Ukrayna’nın uygun pistlerinin olmaması nedeniyle Türk İHA’larının işletilmesiyle ilgili sorunlar yaşadığını söyledi, ilgili video YouTube'da yayınlandı. Pistlerin Ukrayna havacılık sektörünün genel sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Çmut, “Bu, yaşadığımız ve havacılıktan vazgeçmemiz durumu dışında her hâlükârda çözmemiz gereken bir sorun” diye konuştu. Türk yapımı ağır Bayraktar Akıncı İHA'ları için ancak sivil hava araçları tarafından kullanılan büyük havaalanları uygun olduğuna dikkat çeken uzman, askeri havaalanlarının ise aynı İHA’lar için sadece ‘teorik olarak’ uygun olduğunu vurguladı. Çmut, “Bu, kaynak ve iniş takımı direği meselesi. Örneğin (Kiev’e teslim edilen) daha hafif olan Bayraktar’larda iniş takımı direkleri ile sorun yaşadık. Kalkış ve iniş kaynağı diye bir kavram var ve her üç kalkış ve inişte direklerin değişmesi gerekiyorsa, bu pek de iyi değil" diye konuştu. Ukraynalı uzman, mevcut Sovyet pistlerinin bu durumda uygun olmadığı için Ukrayna'nın hava kuvvetlerine ait havaalanlarındaki pistlerle ‘bir şeyler yapması’ gerektiğini sözlerine ekledi. Ukrayna 2018-2020 döneminde, alımı için yaklaşık 74 milyon dolar harcanan Bayraktar TB2 Türk saldırı insansız hava araçlarını ithal etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şubat başlarında Ukrayna ve Türkiye'nin Bayraktar insansız hava araçlarının yerel üretimini genişleten bir anlaşma imzaladığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220204/rus-yetkili-turkiyenin-ukrayna-ile-bayraktar-anlasmasi-iliskilerimizi-etkilemez-1053460462.html
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ukrayna, türkiye, iha, bayraktar, havaalanı, vladimir zelenskiy, akıncı

Ukraynalı uzman: Kötü havaalanları yüzünden Türk Bayraktar İHA'ları ile sorun yaşıyoruz

15:38 10.02.2022
© Fotoğraf : Twitter @ BaykarBayraktar TB2 SİHA
Bayraktar TB2 SİHA - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Fotoğraf : Twitter @ Baykar
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Ukraynalı askeri analiz uzmanı Çmut, Ukrayna’nın kalkış ve iniş için uygun pistlerinin olmaması nedeniyle Türk insansız hava araçlarının (İHA) işletilmesiyle ilgili sorunlar yaşadığını belirtti.
Ukrayna Askeri Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu başkanı Taras Çmut, Ukrayna’nın uygun pistlerinin olmaması nedeniyle Türk İHA’larının işletilmesiyle ilgili sorunlar yaşadığını söyledi, ilgili video YouTube'da yayınlandı.
Pistlerin Ukrayna havacılık sektörünün genel sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Çmut, “Bu, yaşadığımız ve havacılıktan vazgeçmemiz durumu dışında her hâlükârda çözmemiz gereken bir sorun” diye konuştu.
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Türk yapımı ağır Bayraktar Akıncı İHA'ları için ancak sivil hava araçları tarafından kullanılan büyük havaalanları uygun olduğuna dikkat çeken uzman, askeri havaalanlarının ise aynı İHA’lar için sadece ‘teorik olarak’ uygun olduğunu vurguladı.
Çmut, “Bu, kaynak ve iniş takımı direği meselesi. Örneğin (Kiev’e teslim edilen) daha hafif olan Bayraktar’larda iniş takımı direkleri ile sorun yaşadık. Kalkış ve iniş kaynağı diye bir kavram var ve her üç kalkış ve inişte direklerin değişmesi gerekiyorsa, bu pek de iyi değil" diye konuştu.
Ukraynalı uzman, mevcut Sovyet pistlerinin bu durumda uygun olmadığı için Ukrayna'nın hava kuvvetlerine ait havaalanlarındaki pistlerle ‘bir şeyler yapması’ gerektiğini sözlerine ekledi.
Ukrayna 2018-2020 döneminde, alımı için yaklaşık 74 milyon dolar harcanan Bayraktar TB2 Türk saldırı insansız hava araçlarını ithal etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şubat başlarında Ukrayna ve Türkiye'nin Bayraktar insansız hava araçlarının yerel üretimini genişleten bir anlaşma imzaladığını açıklamıştı.
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