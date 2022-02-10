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https://tr.sputniknews.com/20220210/uzay-gozlu-kedi-sosyal-medyanin-ilgisini-cekti-1053713657.html
'Uzay gözlü' kedi sosyal medyanın ilgisini çekti
'Uzay gözlü' kedi sosyal medyanın ilgisini çekti
17 yaşındaki sahibi Monica'nın açtığı TikTok hesabında 258 bin takipçisi olan Pico, günlük yaşantısından görüntülerle sosyal medyanın ilgisini çekiyor. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T17:36+0300
2022-02-10T17:36+0300
yaşam
kedi
göz
görme engelli
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Göz içi basıncının yükselmesi sonucu göz sinirilerinde hasarın oluşması ve görme kabiliyetini kaybetmeye neden olan 'bilateral glokom' rahatsızlığına sahip bir kedi, sosyal medyada ün kazandı.TikTok'ta çok sayıda hayran toplayan Pico isimli kedi, eskiden yeşil gözlü olmasına rağmen glokom rahatsızlığı nedeniyle şimdilerde sosyal medya kullanıcılarının 'uzay gözleri' ya da 'küçük parlak mermerler' olarak tanımladığı sıra dışı gözlere sahip.Rahatsızlığı nedeniyle görme yeteneğini tamamen kaybeden Pico, yine de kendi kendine yönünü bulabiliyor, sahibinden mama istemek ya da yeşil çimenlerin keyfini çıkarmak gibi kedi alışkanlıklarından geri durmuyor.17 yaşındaki sahibi Monica'nın açtığı TikTok hesabında 258 bin takipçisi olan Pico, günlük yaşantısından görüntülerle sosyal medyanın ilgisini çekiyor.3 gün boyunca komada kalmasına neden olan bir trafik kazasından sonra yerleştirildiği barınakta karşılaştığı Pico'ya dair konuşan Monica, "Hastalığı o kadar kötü değildi. Acı çektiğine dair herhangi bir belirti göstermiyordu" dedi. Monica'ya göre Pico'nun gözleri dışarda olduğunda ya da atıştırmalık yiyecek paketinin sesini duyduğunda büyüyerek büyüleyici bir görüntüye sahip oluyor.Sosyal medyada kazandığı ün Pico'ya ve sahibine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Bazı TikTok kullanıcıları Monica'nın Pico'ya sahip olmasının kediyi istismar etmeye yol açtığını söyledi.Eleştirilere Monica'nın cevabı ise, "Lütfen bunun istismar olduğunu söylemeyi bırakın. Gerektiği durumda Pico veterinerlerden gerekli tüm yardımı alıyor. O çok mutlu ve onu asla incitmem ya da acı çekmesine izin vermem" oldu.
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kedi, göz, görme engelli

'Uzay gözlü' kedi sosyal medyanın ilgisini çekti

17:36 10.02.2022
© picoblindcat/TikTokPico
Pico - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© picoblindcat/TikTok
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17 yaşındaki sahibi Monica'nın açtığı TikTok hesabında 258 bin takipçisi olan Pico, günlük yaşantısından görüntülerle sosyal medyanın ilgisini çekiyor.
Göz içi basıncının yükselmesi sonucu göz sinirilerinde hasarın oluşması ve görme kabiliyetini kaybetmeye neden olan 'bilateral glokom' rahatsızlığına sahip bir kedi, sosyal medyada ün kazandı.
TikTok'ta çok sayıda hayran toplayan Pico isimli kedi, eskiden yeşil gözlü olmasına rağmen glokom rahatsızlığı nedeniyle şimdilerde sosyal medya kullanıcılarının 'uzay gözleri' ya da 'küçük parlak mermerler' olarak tanımladığı sıra dışı gözlere sahip.
Rahatsızlığı nedeniyle görme yeteneğini tamamen kaybeden Pico, yine de kendi kendine yönünü bulabiliyor, sahibinden mama istemek ya da yeşil çimenlerin keyfini çıkarmak gibi kedi alışkanlıklarından geri durmuyor.
@picoblindcat .✨Definitely his best one ✨. #blindcat ♬ "The Photo" -
17 yaşındaki sahibi Monica'nın açtığı TikTok hesabında 258 bin takipçisi olan Pico, günlük yaşantısından görüntülerle sosyal medyanın ilgisini çekiyor.
3 gün boyunca komada kalmasına neden olan bir trafik kazasından sonra yerleştirildiği barınakta karşılaştığı Pico'ya dair konuşan Monica, "Hastalığı o kadar kötü değildi. Acı çektiğine dair herhangi bir belirti göstermiyordu" dedi. Monica'ya göre Pico'nun gözleri dışarda olduğunda ya da atıştırmalık yiyecek paketinin sesini duyduğunda büyüyerek büyüleyici bir görüntüye sahip oluyor.
Sosyal medyada kazandığı ün Pico'ya ve sahibine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Bazı TikTok kullanıcıları Monica'nın Pico'ya sahip olmasının kediyi istismar etmeye yol açtığını söyledi.
Eleştirilere Monica'nın cevabı ise, "Lütfen bunun istismar olduğunu söylemeyi bırakın. Gerektiği durumda Pico veterinerlerden gerekli tüm yardımı alıyor. O çok mutlu ve onu asla incitmem ya da acı çekmesine izin vermem" oldu.
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