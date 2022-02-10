https://tr.sputniknews.com/20220210/yeni-modelde-sona-gelindi-yastik-altindaki-altinin-sisteme-nasil-dahil-edilecegi-belli-oldu-1053687168.html

Yeni modelde sona gelindi: Yastık altındaki altının sisteme nasıl dahil edileceği belli oldu

Yeni modelde sona gelindi: Yastık altındaki altının sisteme nasıl dahil edileceği belli oldu

Yaklaşık 5 bin ton altının yastık altından çıkarılıp ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak modelde son aşamaya gelindiği belirtildi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T08:33+0300

2022-02-10T08:33+0300

2022-02-10T08:33+0300

ekonomi

altın

yastık altı

nureddin nebati

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Ekonomi ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün yaptığı açıklamada 'yastık altındaki yaklaşık 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılacağını' açıklamıştı. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in aktardığına göre, söz konusu uygulamanın detayları cumartesi açıklanacak. Buna göre, sistem şöyle işleyecek; 1- Cumartesi günü paketin açıklanmasının ardından sisteme ilişkin öncelikle mevzuatın yayınlanması gerekecek. Tebliğlerin Resmi Gazete’de yayımlanması ile sistem de hayata geçmiş olacak.2- Vatandaş, evindeki küçük altınını ya da bileziğini akredite edilmiş kuyumcuya götürecek.3- Kaç gram getirdiyse o kadarlık kısmı saf altına dönüştürülecek. Yani 14 ayar getirdiyse 14 ayar, 22 ayar getirdiyse 22 ayarda dönüştürülen altın için o kadar sertifika verilecek.4- Vatandaş eğer 18 gramlık Bilezik götürdüyse yine bu kadarlık sertifika verilecek.5- Vatandaş altınını kuyumcuya ya da Darphane’ye teslim edebilecek. Daha önce altının sisteme dahil edilmesi çalışmaları çerçevesinde anlaşma yapılan kuyumcu sayısı artırılacak. 150 civarında olan kuyumcu sayısının bin 500’e kadar çıkarılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Sistemde bazı bankaların da kuyumcu gibi çalışacağı bir platform kurulacağı ifade ediliyor.6- Altın için getirilen sisteme pırlanta gibi değerli taşların da dahil olabileceği dile getiriliyor.7- Vatandaş elindeki sertifikayı istediği zaman gidip TL’ye çevirebilecek. Verilecek sertifika likit olma özelliğini taşıyacağı için istediği anda bozdurulabilecek. Düşük fiyattan da altınını satmaktan kurtulmuş olacak.8- Alım satım arasında fark oluşan bilezik gibi işlenmiş altınlarda ise yüzde 20-30 arasında değişen komisyondan kurtulmuş olacak.9- Sistemden çıkıp altınını geri almak isteyene altın olarak da geri alabilme imkânı sağlanacağı kaydediliyor.10- Ayrıca sisteme dahil olduğu için bir kâr payı da verileceği belirtiliyor.

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altın, yastık altı, nureddin nebati