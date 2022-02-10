https://tr.sputniknews.com/20220210/yerli-ve-milli-radar-ilk-kez-manisada-kullanildi-1053708490.html

Yerli ve milli radar ilk kez Manisa'da kullanıldı

Yerli ve milli radar ilk kez Manisa'da kullanıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, kritik görevler için cihaz ve sistemler... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T15:58+0300

2022-02-10T15:58+0300

2022-02-10T15:58+0300

türkiye

yerli

radar

jandarma

manisa

milli

trafik

denetleme

üretim

araç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053708611_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_4c38b48d56c4ec09286e73166d71931a.jpg

Şirket mühendislerince yerli olarak geliştirilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi, ilk defa Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nca kullanılmaya başlandı.Manisa-Menemen yolundaki trafik uygulama noktasında hem araç hem de seyyar olarak kurulan radar ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri, her bir araç için tespit edilebiliyor.Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkan sağlayan yerli ve milli radar ile aynı anda onlarca araç, 4 şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlalleri ayrı ayrı oluşturabiliyor.Yağmurlu, karlı ve sisli havada gece- gündüz kullanılabilen radarın kendilerine kolaylık sağlayacağını belirten İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir şöyle konuştu:"Yerli ve milli radarımızı diğer radarlardan ayıran özelliği; diğer radarlarımız 1 aracı tespit ederken, bu radarımız 4 şeritli yollardaki tüm hız ihlali yapan araçları tespit edebiliyoruz.Gece görüşü için ayrı aparatlara ihtiyacımız vardı, yeni radarımızda gece görüşü bütünleştirildi. Radarımızı yağmurlu, karlı ve sisli havada gece ve gündüz kullanabiliyoruz. Hem araçta hem de seyyar olarak kullanabiliyoruz.4 şeritli yollardaki tüm araçların hızını, cinsini ve hangi şeridi kullandıklarını bildirmesi bize büyük kolaylık sağlayacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı araçlarımızın yanında seyyar olarak kurmamız sürücülerde yakalanma duygusunu üst düzeye çıkaracaktır. Yerli ve milli olması bizi gururlandırıyor."Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Süreyya Doğan da Manisa-Menemen yolu üzerindeki trafik uygulama noktasına gelerek, yerli ve milli radarda incelemelerde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220125/tusas-genel-muduru-kotil-milli-muharip-ucagin-her-seyini-yerli-yapmak-zorundayiz-1053112894.html

türkiye

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yerli, radar, jandarma, manisa, milli, trafik, denetleme, üretim, araç