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5 bin metrekareden büyük inşaatlara 'yenilenebilir enerji' şartı
5 bin metrekareden büyük inşaatlara 'yenilenebilir enerji' şartı
Gelecek yıldan itibaren bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük yapıların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini yenilenebilir enerji... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T11:46+0300
2022-02-11T11:53+0300
inşaat
türkiye
yenilenebilir enerji
güneş paneli
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden ‘Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar’ konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale getiriliyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hafta sonu Antalya'da düzenlenen ‘Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye’ temalı istişare toplantısının sonuç bildirgesinde ‘İklim dostu yeşil binaların yapımına öncelik verilmesi ve bu kapsamda teşviklerin artırılması’na ilişkin madde doğrultusunda yapılacakları duyurdu. Bu kapsamda yapılacak en önemli düzenlemelerden birini, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde gerçekleştirilecek değişiklik oluşturuyor.Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, önümüzdeki günlerde yayımlanması planlanan yönetmelik değişikliği ile ‘Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar’ konseptine geçiş aşamalı olarak yapılacak.Buna göre 1 Ocak 2023'ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az 'B' olacak şekilde inşa edilecek. Ayrıca bu binaların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak.Pencerelerin ısı yalıtım değerleri iyileştirilecekBu yapıların halen ’C’ olan asgari enerji performansının ‘B’ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre artış olması gerekecek. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul'da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara'da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri iyileştirilecek.Bu sayede binaların, ısıl konfor şartları bozulmadan ortalama yüzde 25 daha az enerji tüketmeleri sağlanacak.Yenilenebilir enerji kullanmayan binaya ruhsat yokYapılan düzenleme gereği, 1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek.Yapıların 2023'ten sonra bu şartlara uygun inşa edilmesiyle Türkiye'nin enerji ithalatı faturasında yıllık 5 milyar TL düşüş sağlanması, 2025'ten itibaren ise yıllık düşüşün 7.5 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.Yayımlanacak yönetmelik değişikliği ile uygulamanın 1 Ocak 2025'ten itibaren 2 bin metrekare üzeri tüm binalara yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en az yüzde 10'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlaması zorunluluğu da getirilmesi planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220209/kadikoy-belediyesi-kendi-elektrigini-uretti-20-bin-lira-tasarruf-etti--1053663451.html
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inşaat, yenilenebilir enerji, güneş paneli

5 bin metrekareden büyük inşaatlara 'yenilenebilir enerji' şartı

11:46 11.02.2022 (güncellendi: 11:53 11.02.2022)
© AAİnşaat, işçi
İnşaat, işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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Gelecek yıldan itibaren bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük yapıların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden ‘Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar’ konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale getiriliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hafta sonu Antalya'da düzenlenen ‘Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye’ temalı istişare toplantısının sonuç bildirgesinde ‘İklim dostu yeşil binaların yapımına öncelik verilmesi ve bu kapsamda teşviklerin artırılması’na ilişkin madde doğrultusunda yapılacakları duyurdu. Bu kapsamda yapılacak en önemli düzenlemelerden birini, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde gerçekleştirilecek değişiklik oluşturuyor.
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, önümüzdeki günlerde yayımlanması planlanan yönetmelik değişikliği ile ‘Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar’ konseptine geçiş aşamalı olarak yapılacak.
Buna göre 1 Ocak 2023'ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az 'B' olacak şekilde inşa edilecek. Ayrıca bu binaların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak.

Pencerelerin ısı yalıtım değerleri iyileştirilecek

Bu yapıların halen ’C’ olan asgari enerji performansının ‘B’ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre artış olması gerekecek. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul'da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara'da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri iyileştirilecek.
Bu sayede binaların, ısıl konfor şartları bozulmadan ortalama yüzde 25 daha az enerji tüketmeleri sağlanacak.

Yenilenebilir enerji kullanmayan binaya ruhsat yok

Yapılan düzenleme gereği, 1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek.
Yapıların 2023'ten sonra bu şartlara uygun inşa edilmesiyle Türkiye'nin enerji ithalatı faturasında yıllık 5 milyar TL düşüş sağlanması, 2025'ten itibaren ise yıllık düşüşün 7.5 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.
Yayımlanacak yönetmelik değişikliği ile uygulamanın 1 Ocak 2025'ten itibaren 2 bin metrekare üzeri tüm binalara yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en az yüzde 10'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlaması zorunluluğu da getirilmesi planlanıyor.
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