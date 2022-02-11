https://tr.sputniknews.com/20220211/76-barodan-ortak-aciklama-elektrikte-kademeli-tarife-anayasaya-aykiri-1053726210.html

76 barodan ortak açıklama: Elektrikte kademeli tarife Anayasa’ya aykırı

76 barodan ortak açıklama: Elektrikte kademeli tarife Anayasa’ya aykırı

Elektrik zamlarına karşı ortak açıklama yapan 76 baro, kademeli tarifenin hakkaniyet ve adalet ilkesiyle bağdaşmadığına dikkat çekti, bu süreçte tüm hukuki... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T01:01+0300

2022-02-11T01:01+0300

2022-02-11T01:01+0300

türkiye

baro

elektrik

zam

fatura

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İstanbul ve Ankara’nın da içinde bulunduğu 76 baro, "Ucuz enerji kullanımı herkesin hakkıdır" başlıklı ortak açıklama ile elektriğe yapılan zamlara tepki gösterdi.Zammın vatandaş için hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacaklarını açıklayan barolar, bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.Barolar ortak açıklamada, elektrik enerji satış tarifesinde 31 Aralık 2021’de yapılan değişiklik sonrası tüketim bedellerine fahiş oranda zam geldiğini belirterek, şu noktalara dikkat çekti:“EPDK, 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı Kurul Kararında 'mesken alçak gerilimli tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına kadar (aylık 150 kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına' şeklinde bir düzenlemenin yapılmasına karar vermiş; 31.01.2022 tarihinde ise aylık 150 kilovat olan aylık tüketim miktarı Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata çıkarılmıştır. Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır.”Açıklamada ayrıca, “4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir. EPDK tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” ifadelerine yer verildi.'Hukuki yollara başvurulacak'Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olmasının temel bir insan hakkı olduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:“Barolar hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa’nın 129. maddesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen; avukatlar ise Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten kişilerdir. Yapılan zam sonrası avukatlık bürolarına; barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binalarına gelen elektrik faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz. Biz aşağıda imzası bulunan barolar olarak elektrik enerjisine yapılan fahiş orandaki bu zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”Ortak metne imza atan barolar şu şekilde:1. Adana Barosu2. Adıyaman Barosu3. Afyonkarahisar Barosu4. Ağrı Barosu5. Aksaray Barosu6. Amasya Barosu7. Ankara Barosu8. Antalya Barosu9. Ardahan Barosu10. Artvin Barosu11. Aydın Barosu12. Balıkesir Barosu13. Bartın Barosu14. Batman Barosu15. Bayburt Barosu16. Bilecik Barosu17. Bingöl Barosu18. Bitlis Barosu19. Bolu Barosu20. Burdur Barosu21. Bursa Barosu22. Çanakkale Barosu23. Çankırı Barosu24. Çorum Barosu25. Denizli Barosu26. Diyarbakır Barosu27. Düzce Barosu28. Edirne Barosu29. Elazığ Barosu30. Erzincan Barosu31. Erzurum Barosu32. Eskişehir Barosu33. Gaziantep Barosu34. Giresun Barosu35. Hakkari Barosu36. Hatay Barosu37. Iğdır Barosu38. Isparta Barosu39. İstanbul Barosu40. İzmir Barosu41. Kahramanmaraş Barosu42. Kars Barosu43. Kastamonu Barosu44. Kayseri Barosu45. Kırıkkale Barosu46. Kırklareli Barosu47. Kırşehir Barosu48. Kilis Barosu49. Kocaeli Barosu50. Konya Barosu51. Kütahya Barosu52. Malatya Barosu53. Manisa Barosu54. Mardin Barosu55. Mersin Barosu56. Muğla Barosu57. Muş Barosu58. Nevşehir Barosu59. Niğde Barosu60. Ordu Barosu61. Sakarya Barosu62. Samsun Barosu63. Siirt Barosu64. Sinop Barosu65. Sivas Barosu66. Şanlıurfa Barosu67. Şırnak Barosu68. Tekirdağ Barosu69. Tokat Barosu70. Tunceli Barosu71. Trabzon Barosu72. Uşak Barosu73. Van Barosu74. Yalova Barosu75. Yozgat Barosu76. Zonguldak Barosu

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baro, elektrik, zam, fatura